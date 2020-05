Câţi bani s-au cheltuit din bugetul de stat, de când a apărut coronavirusul. Florin Cîţu a dat primele cifre

Florin Cîţu a postat pe Facebook o listă cu sumele care s-au cheltuit până în prezent.

Iată pe ce s-au dus banii

„3.02 miliarde lei plăti de la buget pentru aprilie și mai legate DIRECT de COVID-19!

Cele mai importante categorii de cheltuieli:

– 2.2 miliarde lei pentru șomaj tehnic.

– 402 milioane lei indemnizații alti profesioniști

– 235 milioane lei stocuri de urgență medicală”, sunt datele prezentate pe Facebook de către ministrul de Finanţe.

Cum au primit internauții postarea ministrului de Finanțe:

"Aceste fonduri alocate sunt doar pentru supraviețuire unor oameni afectați direct de măsurile luate de Guvern prin limitarea unor drepturi (dreptul la muncă etc..). Măsuri pt recâștigarea locurilor de muncă pierdute și pentru activitățile economice afectate drastic nu am văzut.

Florine, altfel trebuia facut … este pipeta, trebuia un instrument special de garantare, mult mai larg si rapid, banii ti se intorceau partial prin taxe platite, si principalul avantaj era calmarea nelinistilor … afacerile mici sunt blocate, inceputul de panica este bine instalat, continuitatea de incredere multifragmentata … crezi ca vreo banca mai da credit ipotecar ? ia vezi cifrele ? piata imobiliara si garantiile bancilor, sunt spre cadere, tinute ca n-au lucrat notarii … vom vedea, sa dea domnul sa ma insel. Ai pierdut o sansa politica, pt tine si pnl, vezi Macron.

Degeaba domnule ministru, ați alocat o grămada de bani pt șomajul tehnic, iar acum firmele dau oamenii afară, trimițând ui de fapt tot in bratele statului la șomajul clasic❗trebuia o prevedere in lege, ca firma după ce a primit banii de somaj tehnic sa fie obligata sa țină salariatul in câmpul muncii măcar 6 luni❗

Spuneti cat au costat pensiile speciale si amantele din prima linie! As vrea sa nu va mai laudati cu somajul tehnic, ca aia sunt bani platiti cinstit de sectorul privat. Unii au platit ani intregi si au avut nevoie de ajutor 3 luni. Pentru asta, nu va faceti un titlu de glorie. Ar trebui sa fiti mai modest si poate sa va fie si rusine cu sumele platite, mult prea mici fata de taxele pe muncă”, sunt doar câteva dintre mesajele primite de la internauţi.