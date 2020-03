Caz confirmat de coronavirus la ING Tech România. Sute de angajaţi ai multinaţionalei vor lucra de acasă

Cazul este asimptomatic si se afla in carantina, asteptand o noua testare, precizează reprezentanţii companiei citaţi de Economica.net.

Conducerea ING Tech a decis ca, incepand de astazi, 11 martie, toti cei 850 de angajati sa lucreze de acasa si sa inchida birourile pentru igienizare pana, cel putin, luni, 16 martie. In functie de evolutia situatiei, se vor decide pasii urmatori, alaturi de Directia de Sanatate Publica si autoritatile statului. In ceea ce priveste ING Bank, s-au aplicat o serie de masuri de precautie conform planului de Business Continuity, iar optiunea de work from home este disponibila angajatilor sai.