Caz halucinat în Dolj. O familie a primit de la primărie certificat de naştere în loc de deces pentru o rudă care tocmai murise

Incidentul nefericit s-a petrecut la sfârşitul lunii ianuarie în comuna doljeană Brabova. La câteva zile după decesul unei bătrâne de 85 de ani din localitate, rudele femeii au mers la Primărie să ceară funcţionarilor să întocmească certificatul de deces, necesar pentru obţinerea ajutorului de înmormântare.

"Am mers la primărie şi am cerut certificatul de deces. Cum eram noi supăraţi, nici nu ne-am mai uitat să vedem ce ne-au dat de la primărie şi am decis să mergem la Casa de Pensii să luăm ajutorul de înmormântare. Când s-au dus acolo ca să facă dosarul pentru ajutorul de înmormântare, doamna respectivă s-a apucat să lucreze. Când a ajuns la certificat, a început să-i zică: 'Bă băiatule ce-mi aduseși tu aici?' 'Doamnă, păi certificatul de deces al lu' mamaie'. 'Păi, mă băiatule, femeia asta ori a murit, ori s-a născut?'", povestește Ionica Lungu, fiica decedatei.

Când au văzut greşeala, rudele s-au întors la primărie şi au cerut explicaţii. Secretara şi-a recunoscut vina şi a eliberat alt certificat, de data asta de deces.

"A fost o greşeală. Nu am încălcat nicio lege. A fost o greşeală, da. Am, recunoscut-o, a fost o greşeală pe care tot eu am îndreptat-o", a spus Mirela Busduceanu, secretara primăriei. Aceasta însă nici măcar nu şi-ar fi cerut scuze familiei îndoliate.