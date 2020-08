Caz şocant în Dolj! Cadavrul unei femei a fost ţinut peste 20 de zile la morgă pentru că era suspectă de Covid

Femeia de 51 de ani suferea de mai multe boli. Aceasta avea probleme cardiace, diabet dar şi o boală autoimună. Femeii i s-a făcut rău şi un echipaj medical a ajuns la faţa locului, aceasta însă a decedat.

Înainte de a muri a tuşit, aşa că cei de pe salvare, care au constatat decesul au spus că este suspectă de Covid. Cauza decesului a fost însă insuficienţă cardiacă. Trupul femeii a fost dus la morgă une i s-au recoltat probe atât din plămâni cât şi din nas. Cele din plămâni au ieşit negative, însă din nas au iesit pozitive. Aşa că după câteva zile familia a fost anunţată şi a trebuit să rămână în izolare. Trupul femei a rămas la morgă mai bine de 20 de zile.

Pentru că rudele doreau să o înmormânteze creştineşte şi au considerat că li se face o nedreptate, au apelat la avocat în momentul în care au ieşit din izolare. Direcţia de Sănătate Publică a avut o reacţie halucinantă, aceştia au precizat că decizia de a o înmormânta pe femeie creştineste nu are nici o legătură cu avocatul familiei şi ca acest lucru nu este posibil pentru că, corpul neînsufleţit a stat la morgă în izolare mai bine de 14 zile.

"Va spun de la început. Mama mea a decedat pe data de 1 august, noaptea, la ora 2:00. Pe zi, doamna doctor de familie a venit să-i facă vaccinul băieţelului meu de două luni de zile şi a consultat-o şi pe mami pentru că tuşea. I-a dat un sirop de tuse pentru că nu a prezentat nici un alt simptom de Covid. Noi am stat izolaţi şi am avut grijă, pentru că mami a avut diabet, iar eu am fost în sarcină în săptămâna 34.

Când au ajuns domnii de la SMURD mami deja decedase de 15 minute. I-au fpcut măsurile de resuscitare care se fac pe baza protocolului . Ne-au întrebat ce pastile a luat. I-am dat toate documentele. Mami avea un handicap de gradul II. Atunci m-au întrebat că ce este cu acel sirop. Le-am spus că doctora de familie l-a recomandat pentru că era răcită. Mamei mele i-au prelevat probele nazale pe data de 3 august, la 70 de ore după ce a decedat, iar pe data de 4 august, tatăl meu s-a prezentat acolo pe IML cu legea în mână, spunându-le că singura probă concludentă la un om decedat este cdea din plămâni, iar pe data de 4 s-au gândit să trimită şi proba de plămâni la Cantacuzino unde a ieşit negativă.

În momentul în care noi ne plimbam de la o instituţie la alta, dânşii ne-au bpgat în carantină şi ne-au dat mesaj pe WhatsApp să ne anunţe că noi suntem în carantină de pe data de 5, însă nouă ne-au dat mesajul pe data de 7 august", a declarat Ivona Stamate, fiica femeii.