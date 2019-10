Articol publicat in: Societate

Povestea pădurarului măcelărit a ajuns în presa internaţională. "Mafia forestieră a încercat să mă ucidă şi pe mine"

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Cazul pădurarului care a fost împuşcat miercuri în Maramureş, iar apoi aruncat într-o râpă a ajuns şi la BBC. Liviu Pop, în vârstă de 30 de ani şi angajat al Ocolului Silvic din Strâmbu Băiuţ, a mers săptămâna trecută în pădure după ce a primit informaţia că nişte hoţi de lemne s-ar afla la tăiat copaci. Bărbatul a fost găsit împuşcat mai târziu de colegii săi. BBC prezintă în detaliu situația pădurilor din România, dar și lupta autorităților împotriva hoților de lemne. Totodată, televiziunea britanică relatează şi despre analizele efectuate de Greenpeace, care estimează că România pierde aproximativ trei hectare din suprafața totală a pădurii în fiecare oră, ca urmare a degradării și a exloatărilor. Cine sunt cei trei bărbaţi prinşi la furat de pădurarul măcelărit în Maramureş. Surpriză uriaşă VIDEO Jurnaliștii de la BBC au vorbit și cu Gabriel Păun, președintele organizației Agent Green. "Mafia forestieră a încercat să mă ucidă și pe mine de câteva ori. În urmă cu patru ani investigam în apropiere de Parcul Național Retezat, când un grup de hoți de lemne au încercat să mă ucidă. Mi-au rupt coastele și o mână și mi-au spart capul", a povestit Gabriel Păun. Luna trecută, trei ONG-uri: Agent Green, ClientEarth și EuroNatur au depus o plângere la Comisia Europeană împotriva Guvernului României, în care arată că practicile de exploatare a pădurilor din România contravin legislației UE privind protecția naturii. Moartea lui Liviu Pop a fost a şasea de acest tip în pădurile României. De la începutul acestui an s-au înregistrat 16 cazuri de agresiune asupra personalului silvic al Romsilva care asigură paza fondului forestier administrat, iar între 2014 şi 2018 au avut loc alte 168 de cazuri de agresiuni asupra personalului Romsilva care asigura paza pădurilor, în numeroase cazuri fiind necesară spitalizarea, în urma rănilor grave suferite. Noi detalii din cazul pădurarului omorât în stil mafiot de hoţii de lemne: "Efectiv l-au executat! Au trecut şi cu căruţa peste el" loading...

