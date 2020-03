Cazul Sorinei Pintea schimbă regulile la arest. Anunţul făcut de Marcel Vela în comisia de audiere

Senatorul PSD Şerban Nicolae a răbufnit la audirea lui Marcel Vela, afirmând că plimbarea Sorinei Pintea în cătuşe în faţa presei, în condiţiile în care starea sa de sănătate nu este cea mai bună, şi poate intra la categoria rele tratamente.

"Am o problemă serioasă. Cazul Sorinei Pintea a atras atenţia asupra faptului că s-a încălcat legea. Am citat din legea 254/2013 care stabileşte că folosirea cătuşelor este interzisă cu excepţia cazurilor în care măsurile pentru restabilirea ordinii publice nu au dat rezultat şi doar pentru a împiedica evadarea deţinutului, vătămarea celor din jur sau provocarea de pagube. Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt deosebit de clare şi legea nu face distincţie în funcţie de sexul persoanei, de prezenţa presei, etc. Textul legii este aplicabil pentru toţi şi extrem de clar. Din informaţiile pe care le deţin, ar exista un ordin al inspectorului şef al poliţiei din 2008, iar dacă se confirmă sunt lucruri grave, prin care se instituie regula pentru poliţişti de a încătuşa persoanele în stare de arest sau detenţie pe durata deplasărilor. Din punctul meu de vedere, fapta este încadrabilă la codul Penal, la supunerea la rele tratamente", a spus Şerban Nicolae în comisia de audiere a lui Marcel Vela.

Ministrul propus la Interne a spus a dispus o anchetă în acest caz.

„Am dispus o anchetă la nivelul Poliţiei Capitalei după ce am văzut imaginile şi am coordonat o anchetă la nivelul direcţiei medicale, pentru că în fiecare centru de arest există şi un medic. Vom verifica dacă medicul şi-a făcut datoria. Vom lua şi măsuri dacă cineva chiar a greşit. Pe parte administrativă am primit deja ceva. Am aici un ordin al ministrului care abrogă ordinul 998 din 2005. Aici se clarifică condiţiile în care, într-un mod imperativ, nu se pun cătuşe: femeia gravidă, persoane peste 65 de ani, minorul sub 16 ani, persoane cu handicap, persoane care sunt cărate pe tărgi, dar şi persoane care sunt afectate la membrele superioare", a spus Vela.

Acesta a mai precizat că pe 15 martie va modifica ordinul privind cătuşele.

„Personalul medico-sanitar din centrul de detenţie are obligaţia de a comunica personalului care asigură escortarea deţinutului informaţia privind necesitatea folosirii tărgii pentru deplasare ori, şi asta e important, cu privire la existenţa a diverse afecţiuni. Adică un medic realizează profesional şi poate spune că un om nu doreşte să evadeze, dar nici nu este în situaţia medicală de a pune în pericol situaţia escortelor. Asta se putea şi azi, dacă medicul era cel împuternicit şi răspundea", a completat Marcel Vela.

Polițiștii au chemat de urgență un medic psiholog la Arestul Central după ce Sorina Pintea a avut un șoc, anunţă România TV. Potrivit sursei citate, fostul ministru al Sănătăţii, cercetat într-un dosar pentru luare de mită, a fost grav afectat de incidentul de marţi seara când a fost dusă cu cătuşe la mâini la Policlinica MAI pentru a fi consultată de un medic şi a fost întâmpinat, la clinică, de jurnalişti care îi puneau întrebări.

Avocații Sorinei Pintea au depus o sesizare către Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din București, reclamând că fostului ministru i-au fost încălcate mai multe drepturi, că a fost expusă în situația în care se află, adusă în cătușe la medic și împinsă de un agent din escortă.

Reamintim că Sorina Pintea este încarcerată în arestul central după ce Tribunalul București a decis, sâmbătă, arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului ministru al Sănătății. Sorina Pintea este acuzată pentru luare de mită în formă continuată. DNA susţine că există probe că Sorina Pintea a luat de mită sumele de 10.000 de euro și 120.000 lei, bani ce reprezentau 7% din valoarea unui contract de la Spitalul din Baia Mare.

