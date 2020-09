Ce a pregatit destinul pentru toti nativii in 2021. Trei zodii cu noroc mare, nimic nu le sta in cale anul viitor

Berbec

Dupa ce ati depasit starea de spirit proasta de la inceputul anului, intrati in perioada de glorie a iubirii si a prieteniei. Incercati sa utilizati un set de circumstante favorabile pentru a face fata dificultatilor de la locul de munca in februarie, care se pot agrava in martie. Norocul va poate zambi incepand din luna mai. Prin urmare, multe dificultati vor trebui experimentate in singuratate.

Taur

Anul 2021 va aduce o imbunatatire a mediului dvs. de acasa, contacte prietenoase si nevoia, in cele din urma, de a intelege serios vicisitudinile inimii. Incercati sa puneti toate lucrurile importante pe o pista de incredere pana la jumatatea lunii aprilie. Un eveniment semnificativ pentru dvs. in ceea ce priveste munca este probabil in iunie. Cineva va avea nevoie de ajutorul tau pe tot parcursul verii. In acelasi timp, va trebui sa indurati atat tradarea, cat si barfa.

Gemenii

Inceputul anului este o perioada favorabila pentru dvs., daca la sfarsitul acestuia nu faceti o greseala care va poate lega mainile. O perioada fructuoasa pentru munca este martie – iulie. O calatorie de afaceri va fi probabil in acelasi timp. Vesti bune sunt asteptate in septembrie. Situatia financiara creste pana la sfarsitul anului. Ramane sa luati deciziile corecte, iar apoi pana in octombrie veti avea cu siguranta noroc in toate problemele. Dar, in noiembrie, va exista dezamagire din cauza faptelor inutile.

Rac

Pentru tine anul 2021 vine cu sacrificii pentru binele aproapelui tau. Norocul ii favorizeaza pe cei care studiaza. In dragoste, ar trebui sa fii atent la conflicte si tendinte distructive dupa perioada de vara. Dificultatile la locul de munca cresc si la inceputul lunii septembrie. O explozie emotionala este posibila in familie si in relatiile cu cei dragi si prieteni. In decembrie, reprezentantii acestui semn zodiacal, vor trebui sa indure respingearea celor din jur.

Leu

Pentru Lei, anul 2021 este destul de stresant din punct de vedere emotional. Relatiile cu oamenii apropiati nu sunt cele mai bune, dar succesul la munca este vizibil. Probabilitatea unei calatorii lungi interesante. Exista multe probleme birocratice, cu toate acestea, problemele cu autoritatile oficiale sunt solutionate rapid. Stiri importante din august pot afecta planurile tale. Situatia la locul de munca din august poate fi transformata in avantajul dvs. in luna octombrie. In martie si decembrie, va trebui sa treci printr-un val de emotii violente care vor fi cauzate de amintirile din trecut.

