Ce ascunde NASA? Agenţia a tăiat transmisia live de pe Staţia Spaţială, imediat ce camerele au surprins un obiect neidentificat VIDEO

Obiectul misterios a fost denumit "OZN camuflat" şi a fost observat de un teoretician al conspiraţiei care urmărea în direct transmisia de pe Staţia Spaţială Internaţională. Filmările, surprinse sâmbătă 18 aprilie, arată un OZN dreptunghiular care se poate observa în partea stângă și pare să se apropie de Stația Spațială Internațională.

Când obiectul s-a apropiat și a început să devină mai clar, fluxul live a fost tăiat însă brusc și a fost înlocuit cu un ecran roșu. Câteva secunde mai târziu transmisia video a revenit, însă OZN-ul nu se mai afla în raza camerelor.

Clipul a fost postat pe Youtube de Scott Waring, un aşa-zis expert în extratereştri.

Possible #UFO spotted by alien hunter Scott Waring while watching NASA's April 2020 live stream from the International Space Station. NASA cuts the live feed soon after the UFO appears to decloak in front of the orbiting laboratory. pic.twitter.com/V5u7QWpeQO