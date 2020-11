Ce este o relatie karmica? 10 semne ca esti intr-o relatie karmica si cum sa scapi din ea

Ce este o relatie karmica?

Relatia karmica este relatia pe care doua persoane o traiesc pentru a invata lectiile pe care le au de invatat in aceasta viata. Relatiile karmice pot fi relatii intre suflete pereche, dar pot fi si intre persoane care sunt menite sa fie impreuna pentru a se ajuta reciproc sa creasca. Iar aceste relatii nu sunt chiar cele mai armonioase.

Potrivit specialistilor in parapsihologie si spiritualitate, relatiile karmice se leaga inainte de a ajunge pe Pamant. "De cele mai multe ori, aceasta relatie karmica vine sa rezolve chestiuni nerezolvate din vietile anterioare. Cand oamenii sunt mai deschisi la a invata decat la a incerca sa controleze totul, atunci are loc vindecarea", spune specialistul in relatii Margaret Paul. Aceste relatii nu sunt menite sa dureze o viata, ci atat cat partenerii invata ce au de invatat, pentru a echilibra experientele rele din vietele anterioare.

Semne ca esti intr-o relatie karmica

Daca nu esti sigur ca te afli sau nu intr-o relatie karmica, iata mai jos care sunt semnele:

1. Conexiune instantanee

Desi este pentru prima data cand te intalnesti cu persoana respectiva, simti ca va stiti "de o viata". Sau poate din mai multe vieti?!

2. E mult dramatism

Aceste relatii sunt tumultoase, dramatice chiar.

Te mai poate interesa: Cum sa ierti? 6 tehnici concrete sa poti ierta mai usor. 2 rugaciuni puternice de iertare si dezlegare

3. Simti ca ceva nu e in regula inca de la inceput

Desi ti se pare o persoana foarte familiara, se apasa niste butoane sensibile inca de la inceputul relatiei. Acestea, sunt de fapt, lectiile pe care le ai de invatat.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.