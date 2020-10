Ce pensie are Maria Băsescu. Soţia fostului preşedinte al României încasează lunar o sumă la care nu se aşteaptă nimeni

Maria Băsescu a fost mereu o femeie discretă. Nu a dorit să iasă în evidenţă , însă s-a aflat e pensie mică primeşte pe lună. Din declaraţia de avere, se ştie că fostul preşedinte beneficiază de o pensie care i-a adus în ultimul an fiscal aproape 13.000 de euro, de aproape zece ori mai mult decât pensia soţiei. Maria Băsescu primeşte o pensie minimă – 700 de lei lunar.

Traian Băsescu are în Bucureşti două terenuri, ambele închiriate de la Primăria Capitalei, precum şi un apartament de 250 de mp cumpărat în 2003 alături de soţia sa, Maria Băsescu. Deţin şi două maşini, un Ford B-Max şi o Dacia Duster.

Pe lângă acestea, fostul preşedinte se laudă şi cu bijuterii, ceasuri şi tablouri în valoare de 171.000 de euro. Despre conturile bancare, Traian Băsescu deţine împreună cu soţia zece conturi bancare în care se regăsesc aproximativ 250.000 de euro.

La 29 de ani, Maria Băsescu era casnică

În 2017, la 65 de ani, Maria Basescu avea un venit lunar de 4.166 de lei, primul încasat după mult timp. Într-un interviu, Maria Băsescu a afirmat că era casnică din 1980, când avea 29 de ani.

"De 15 ani sunt casnica. Nu am fost asa dintotdeauna. Cand m-a cunoscut sotul meu lucram in turism, pe Litoral. Si imi placea foarte mult, pentru ca totdeauna mi-a placut societatea, oamenii. Sa fie multi oameni in jurul meu. Mai tarziu am ajuns inchisa intre patru pereti. Am stat foarte mult singura. Regret ca n-am mai putut lucra. V-am spus, imi placea compania, agitatia. Oricum, acum e prea tarziu. Dupa o pauza de 15 ani e greu sa-ti reiei activitatea. Mi-am iesit din mana, cum se spune", mărturisea Maria Basescu.