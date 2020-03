Ce pensie primeşte Benone Sinulescu, după cei 50 de ani petrecuţi în lumina reflectoarelor

Ce pensie primeşte Benone Sinulescu

Cântăreţul nu are o pensie mare, primeşte pe lună o sumă modică, însoțită însă de o indemnizație de merit din partea statului. Artistul primește o pensie lunară de 1600 de lei, însă acest venit modest este rotunjit de o indemnizație de merit din partea Statului Român, de 1.100 de lei.

"Eu şi soţia mea avem reciprocitate… Dacă mor eu, totul îi rămâne ei… Şi drepturile de autor, casele din Bucureşti, Buzău şi de lângă Arad, banii, toată averea noastră. Şi invers… Doar că soţia mea, fiind inginer chimist, nu are drepturi de autor.

În acest sens, am făcut deja testamentul la notariat. Am preferat să fie ceva gândit din vreme. Drepturile de autor nu le vom lăsa de izbelişte. După ce niciunul dintre noi nu va mai trăi, avem nepoţi. Şi eu, şi nevastă-mea avem familii mari", a declarat Benone Sinulescu.

Motivul ŞOCANT pentru care Benone Sinulescu A FUGIT din Bucureşti

Benone Sinulescu a părăsit Capitala în urmă cu câțiva ani, împreună cu soția sa, dar puțini știu motivul pentru care au luat această decizie.

Benone Sinulescu a decis sa părăsească definitiv Bucureștiul și să se mute la una dintre casele pe care le are la Buzău. Sătul de viața agitată de la oraș, interpretul s-a retras la țară, unde a devenit unul dintre cei mai buni agricultori din zonă. Ceea ce nu foarte multă lume știe, este ca nea Beni are o mare teamă, acesta fiind si motivul pentru care a parasit apartamentul din Bucuresti.

Benone Sinulescu, la un pas de moarte. "Era să mor strivit de roata morii"

"Am fugit la casa mea de la Siriu, de teama cutremurelor. Acesta e motivul pentru care nu prea mai stau in Bucuresti decat atunci cand sunt invitat la diferite emisiuni sau am spectacole. Pot spune ca asta a fost unul dintre motive pentru care am refuzat sa mai stau la bloc", a declarat Benone Sinulescu