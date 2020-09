CE: România, singura ţară UE care nu va putea ţine sub control îndatorarea în 2021. Datoria publică pe cap de român creşte 1.000 euro

Datoria totală a statului român crește anul acesta la 5.027 de euro în numele fiecărui român, față de 4.023 de euro anul trecut și 2.933 de euro în anul 2014. Cu împrumuturile pe care Comisia Europeană estimează că statul le va lua în 2021, datoria ce revine fiecărui român va ajunge la 6.341 de euro.

Situația gravă a României anul următor este determinată de deciziile guvernanților, care în ultimii ani au crescut cheltuielile de la bugetul statului, fără să asigure, însă, că au și veniturile necesare pentru a le acoperi. Statul român are venituri mici comparativ cu alte țări membre UE, estimarea pentru acest an fiind de circa 32%, comparativ cu o medie europeană de peste 46%. Problema în cazul României este data de faptul că deși colectează puțin, Guvernul are asumate obligații semnificative, o pondere mare având cheltuielile rigide, foarte greu de redus în caz de probleme economice, precum cele cu pensiile și salariile, potrivit profit.ro.

Citeşte şi Ludovic Orban: Comisia Europeană a aprobat schema de ajutor de stat pentru despăgubirea fermierilor