Ce să faci ca să combaţi ejacularea prematură

Cand auziti de ejacularea prematura, marea majoritate dintre voi au o strangere de inima si o stare anxioasa.

Insa e timpul sa lasam jena la o parte si sa ne confruntam direct cu aceasta problema. Si asta pentru ca aveti dreptul la o viata sexuala minunata. Dar nu poti avea o viata sexuala minunata, daca nu recunosti ca ai probleme.

Specialistii definesc ejacularea prematura ca fiind ejacularea care urmeaza imediat dupa o minima stimulare sexuala sau la foarte scurt timp dupa penetrare si dincolo de vointa subiectului. Nu e tocmai ceea ce ne dorim sa auzim. Deci, pe scurt, ejaculezi inainte ca tu sau partenera sa va doriti asta.

Ce anume cauzeaza ejacularea prematura?!

Nu exista un singur raspuns la intrebarea asta. Anxietatea, stresul, excitarea insuficienta, tensiune musculara – sunt doar cateva cauze reclamate de catre specialisti si cei afectati in sine.

Dar mai bine haideti sa ne concentram pe ce avem de facut ca sa incercam sa combatem acest neajuns.

1. Combaterea stresului si a starilor anxioase

Sa ne concentram un pic asupra a ceea ce avem de facut inainte ca penisul nostru sa intre in actiunea propriu zisa.

De multe ori, ejacularea prematura este asociata cu o frecventa redusa a contactelor sexuale. Barbatii care au parte rar de sex pot fi cuprinsi la momentul contactului de o stare anxioasa. Si anxietatea poate fi intalnita inclusiv la barbatii cu viata sexuala regulata. Combaterea anxietatii e diferita, de la individ la individ. Pentru unii functioneaza exercitiile tip yoga, hipnoza sau exercitiile imaginare. Ultima metoda pare sa dea rezultate din ce in ce mai bune: in fond, cati dintre voi mergeti spre dormitor doar cu ganduri pozitive, siguri ca totul se va desfasura in cei mai buni termeni iar fericirea va fi maxima de ambele parti?! Imaginatia este, practic, un plan pozitiv concret care poate imbunatati semnificativ performantele.

O idee foarte buna este, de asemenea, sa vorbesti despre starea ta anxioasa.

Nu o data am auzit expresia: "simteam nevoia sa scot din mine povestea asta". De ce n-am face-o si atunci cand vine vorba de ejacularea prematura?! Discuta, la alegere, cu un prieten, cu un terapeut sau cu partenera de viata. Barbatii sunt cunoscuti ca fiind mult mai introvertiti decat femeile, insa incearca sa scoti din tine ce te apasa, sa spui cuiva si o sa fii surprins de rezultate. Lucruri precum complexe pe care le avem in ceea ce priveste corpul nostru, stresul de la serviciu, marimea penisului nostru, toate astea sunt chestiuni de viata foarte des intalnite, mai des decat iti inchipui. Scoate-le din tine si vorbeste despre ele.

