Ce salariu încasa, de fapt, Andreea Marin la "Surprize, surprize" de la TVR 1. "Zâna Surprizelor" a recunoscut totul

Ce salariu încasa Andreea Marin la "Surprize, surprize"

Deşi apărea pe micul ecran, salariul Andreei Marin nu era unul foarte mare, aşa cum mulţi se aşteptau. Chiar "Zâna Surprizelor" a mărturisit că a început de jos, încasa foarte puţini bani, de multe ori rămânea fără buget până la următorul salariu.

"Am luat-o de la zero. Cu interviuri făcute pe strada, am invatat totul de la inceput. Nu tin minte exact salariul in bani, dar pot sa spun ca eram platita cu jumatate de norma, salariul era si asa mic. Puteam sa-mi cumpar pe luna doar o sticla de suc accidulat, pe care azi nu-l mai beau, si sa-mi platesc taxiul de la camin pana la munca, dus intors, pentru ca voiam sa fiu eleganta. Eram o doamna si imi doream sa merg pe tocuri.

Aveam un singur sacou. Nu aveam nimic scump, nu-mi permiteam sa port nimic scump. In timp am evoluat, dar nu neaparat ca si buget (…) Am ramas fara bani de la o luna la alta de foarte multe ori. Eu nu am fost platita bine, in ciuda impresiei generale pana departe, eram chiar la Surprize. Pana nu am inceput sa fiu directorul acestui program nu am inceput sa fiu platita bine, sa ne intelegem bine! Eram imbracata bine, doar la emisiune”, a spus Andreea Marin pentru romaniatv.net.

"Zâna Surprizelor", mamă pentru a doua oară

Andreea Marin, 45 de ani, trăiește de ceva timp o frumoasă poveste de iubire alături de Adrian Brâncoveanu, 32 de ani, consulul României în Libia.

Andreea Marin este mulţumită de faptul că iubitul ei se înțelege de minune cu, Violeta, rezultată în urma mariajului cu Ștefan Bănică.

Ajunsă la 45 de ani, "Zâna Surprizelor" se gândește la posibilitatea de a mai face un copil, tot pe cale naturală. "Îmi mai doresc un copil, dar și Dumnezeu trebuie să fie cu mâna pe umărul meu. Da, mi-aș dori, sunt deschisă. Nu am ajuns să renunț la dorința de a mai avea un copil pe care să îl fac pe cale naturală", a declarat Andreea Marin pentru Libertatea.

Andreea Marin a adoptat la distanță o fețiță din Niger și un băiat din China, pe care îi sprijină financiar.

Andreea Marin, mărturisire cutremurătoare. "Mi-au scos doi pumni de celule crescute haotic pe corpul meu. 800 de grame de tumoră"

Despre carieră, Andreea Marin vrea doar să fie sănătoasă, pentru a-și putea duce la bun sfârșit toate planurile.

"Să fie la fel de bine cum a fost anul trecut. Nu a fost un an ușor, a fost foarte mult de muncă, dar până la urmă să ne bucurăm când avem sănătatea de partea noastră și când suntem în stare să împlinim ceea ce visăm, chiar dacă efortul uneori te face să îți spui "Îmi doresc doar să dorm!", eu și în 2020 îmi doresc la fel de multă muncă și cu rezultate", a declarat Andreea Marin.