Ce se întâmplă acum cu Rona Hartner, după ce anul trecut cancerul i-a recidivat: "Trebuie să fac asta"

Rona a făcut acum noi analize pentru a se asigura că nu mai există nicio urmă de cancert. În 2019, boala i-a recidivat, motiv pentru care ea trebuie să aibă grijă extrem de mare la sănătatea ei, în următorii cinci ani.

„Suntem bine, nu mai am nimic. Sunt curată. Timp de cinci ani trebuie să fac asta, să mă urmăresc. Au ieșit ultimele ecografii cum că nu mai am niciun fel de cancer și nici metastaze. Sunt beton. În rest, suntem bine. Noi nu am vrut să intrăm în angoasa asta cu coronavirusul', a mai mărturisit cântăreața.

Vedeta se află în Franța, alături de soțul ei, Herve și va rămâne sub supraveghere medicală. „După trei tratamente era gata să pierd lupta. Tratamentul a fost prea puternic şi am avut o reacţie alergică. Am avut pulsul 144, am făcut embolie pulmonară, febră 40, îl uzeam deja pe tata vorbindu-mi. Eram cu un picior în groapă. Acela a fost mometul cel mai greu, dar doctorii au adaptat imediat tratamentul. Totul s-a produs în ziua de Sfânta Rita, ea este protectorea mea, pe 22 mai', a povestit actrița, anul trecut.

Rona Hartner îşi doreşte să devină mamă

Rona Hartner a avut parte de un an greu, după ce a dus o luptă crâncenă cu cancerul. Din fericire, actriţa a reuşit să învingă boala, iar acum, singura ei dorinţă este să se bucure din plin de fiecare moment al vieţii.

Mai mult decât atât, îşi doreşte foarte mult un copil cu bărbatul căruia i-a devenit soţie anul trecut. Vedeta este oprimistă şi speră într-o minune, deşi la 47 de ani nu este atât de uşor să rămână însărcinată.

„Dacă lumea spune oare ‘o să avem sau nu un copii, mie nu mi-e frică deloc, pentru că am doar 47 de ani în curând, adică pe 9 martie va fi ziua mea şi fac 47 de ani cu ajutorul lui Dumnezeu. După chimoterapie am avut foarte multe schimbări hormonale, ca să zic aşa, şi nu ştiu sigur dacă va mai fi posibil, dar e clar că ne dorim.

Ăsta este cursul normal al vieţii şi e normal, dacă ne-am căsătorit creştineşte, să vrem să avem o familie creştină şi să acceptăm copiii. Dacă El consideră că trebuie să devin mămică la 47 de ani, sunt de acord, pentru că un copil este o binecuvântare la orice vârstă ar veni. Am rezultatele de la toate analizele de un an după ce a fost declanşat cancerul, nu mai am nimic”, a mărturisit Rona Hartner la Antena Stars.

