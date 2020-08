Ce se întâmplă cu filmările emisiunii Te cunosc de undeva, de la Antena 1. Alina Puşcaş a făcut anunţul: "Nu ne supărăm"

După ce toți cei enumeraţi mai sus s-au vindecat de coronavirus, filmările pentru Te cunosc de undeva au putut fi reluate. Se pare că situația a revenit la normal și nu mai există niciun pericol de infectare cu coronavirus la Antena 1, potrivit unui mesaj postat de Alina Puşcaş pe reţelele de socializare.

"Azi e ziua IRISUCAI, face 1 anisor frumos, dulce si nazbatios! O sarbatoresc muncind, dar nu ne suparam, seara este doar a ei...cu tortulet, jucarii, fericire si copii (fratiorii ei, practic) Promit mai tarziu un story cu ea", este mesajul transmis de Alina Puşcaş, luni, 3 august.

Alina Puşcaş, criticată dur pentru dieta sa drastică

Dieta promovată de Alina Pușcaș presupune consumul disociat de orez fiert, legume și fructe, iar la auzul acestor indicații, fanii ei virtuali au luat foc. Deși în discuție au intervenit și specialiști în nutriție, care îi explicau efectele celor trei zile în care se consumă exclusiv orez fiert, fără sare, fără ulei, Alina Pușcaș nu a capitulat și a contraatacat fiecare comentariu.

Mai mult, Alina spune că are dieta de la Monica Anghel care, la rândul ei, o are de la un nutriționist. "Dietă am primit-o de la Monica Anghel, ce o face alternativ cu alte diete de ani de zile. Este evident, dieta primită de la cineva care lucrează cu ea pe partea de greutate de ani de zile.

Nu am inventat-o eu! Mi-a dat rezultate excelente, m-am simțit la fel, analizele pe care le fac obligatoriu de câteva zile, sunt perfecte. Nu voi șterge video-ul, pentru că este contul meu și pentru că eu am împărtășit experiență mea care NU este o minciuna", a scris Alina Pușcaș.