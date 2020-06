Ce se întâmplă în corpul nostru când mâncăm cireşe. Explicaţia unui nutriţionist

"Puțini sunt cei cărora nu le plac cireșele. Și și mai puțini sunt cei care mănâncă cireșe cu moderație, adică un pumn, doi.

Cei mai mulți dintre noi așteaptă cireșele ca pe o sărbătoare, ca pe un moment de frenezie de consum. Și pe bună dreptate, doar câteva săptămâni din an te poți delecta cu cirese. Deci, dupa parerea mea, avand in vedere preferintele majoritatii putem defini normalitatea asa: ciresele sunt un deliciu si se mananca cu castronul (adica cu kilogramul)!

Diuretice si laxative, ciresele contin sorbitol, o forma de zahar care baloneaza, dar si accelereaza tranzitul. Asa ca nu va mirati, ciresele umfla burta si de multe ori asta e semnul ca trebuie sa ne oprim din mancat.

Efectul diuretic e asigurat de continutul mare de potasiu, un argument important daca vreti sa folositi ciresele pentru o cura detox (ca aliment unic, 1-2 kg/zi). Si daca tot vorbim de cura, n-ar fi rau sa va aduc aminte ca ciresele ingrasa. Bineinteles nu vorbesc de ciresele de mai, apoase si fara gust, ci de bunaciunile dulci si pietroase care urmeaza in iunie.

Cu 600cal/kg ciresele pot afecta silueta...daca exageram. Ajustati-va dieta in functie de cate cirese vreti sa mancati, puteti renunta la o masa de dragul lor sau puteti manca numai cirese o zi intreaga. Nici varianta cu 1-2 kg in plus la cantar dupa o cura de cirese nu e dramatica, in definitiv merita "sacrificiul". Si aveti tot timpul sa slabiti pana la anu' in luna mai...pentru un alt ospat cu cirese", a scris Mihaela Bilic, pe Facebook, cu ceva timp în urmă.

Dulceaţă de cireşe. Reţetă simplă

Dulceaţă de cireşe, reţetă pas cu pas. Este sezonul cireşelor iar gospodinele se pregătesc să facă dulceţa pentru la iarnă. Vă prezentăm o reţetă simplă şi delicioasă. Ai nevoie de următoarele ingrediente: 2 kg de cireșe, 1,5 kg de zahăr şi zeama de la două lămâi.

Mod de preparare

Primul lucru pe care trebuie să-l faceţi este să spălaţi bine cireşele şi să le curăţaţi de sâmburi. Următoarul pas este să pui toate cireşele într-un vas mare şi să adaugi zahărul peste ele. Se lasă să stea aşa o noapte, pentru a prinde mai multă dulceață și pentru a-și lăsa mai multă zeamă. A doua zi când se pun la fiert, cireşele se amestecă în prealabil cu zeama de la cele două lămâi și se lasă pe foc pentru o oră.

Aveţi grijă ca focul să nu fie nici prea mare, nici prea mic şi amestecaţi din caând în cand pentru a nu se lipi de fundul vasului. Înlăturaţi spuma care se adună la suprafaţă cu o spumieră. În acest fel veţi elimina toxinele din zahăr.

După ce aţi luat dulceața de cireșe de pe foc, se lasă să se răcească. După ce s-a răcit, se pune în borcane curate şi sterilizate. Imediat cum ai pus dulceața de cireșe în borcane, răstoarnă-le cu susul în jos, pentru a se crea în vid.

Se depozitează dulceața în cămară și se păstrează până la iarnă sau până când vei face nişte clătite.