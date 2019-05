Ce spun hainele despre cat de sexy se simte

Dar exista totodata si un mod inconstient de a alege hainele, in functie de cata incredere are in ea femeia respectiva si cat de sexy se simte in general in pielea ei. Site-ul Menshealth.com ne ajuta sa decodificam ce spun anumite tinute vestimentare despre cat de sexy se simte femeia pe care le poarta.

1. Rochie cu o curea sau fusta cu curea

Nimic nu face o femeie sa se simta mai... femeie, decat o rochie. Mai ales daca luam in calcul multitudinea de curele si centuri care se pot asorta si care subliniaza talia cu multa feminitate. Talia mereu a fost foarte importanta in istoria vestimentatiei, inca de pe vremea cand corsetul o sublinia; si asta datorita unei explicatii simple: talia subtire atrage barbatii. Toate aceste detalii, asadar, centura, culorile unei rochii si felul in care ii sta in ea femeii, atrag barbatii in mod categoric, explica specialistii.

Barbatul trebuie sa: fie un gentleman. O femeie care poarta rochie se simte "intr-un fel". Se simte sexy, dar intr-un fel mai matur decat atunci cand poarta blugi sau pantaloni stramti. Gesturile elegantei de odinioara sunt binevenite: saruta-i mana, salut-o politicos, ofera-i flori.

2. Un decolteu in V, foarte generos

O femeie care poarta un decolteu atat de adanc trimite un semnal sexual foarte explicit barbatilor, de genul "Te vreau! Acum." Ovarele incep sa-si faca de cap si fac alegeri concretizate in decolteuri generoase. Mai mult decat atat, se pare ca femeile recurg la vestimentatii sexy care dezgolesc mai multa piele in perioada ovulatiei. Asadar, totul se leaga. In plus, femeile singure arata mai mult din corp decat cele aflate deja intr-o relatie. Oricum ar fi, insa, hainele sexy striga ca posesoarea lor e in cautare e partener.

Barbatul trebuie sa: nu uite prezervativul. Si daca iubita ta deodata se imbraca mai sexy decat de obicei, ar fi bine sa iei masuri la noapte.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.