Ce spun ochii şi faţa despre tine. Ţie ce ţi se potriveşte?

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Ce spun ochii si fata despre tine? Priveste-te in oglinda si analizeaza-ti trasaturile. Cum ai fruntea? Lata, plata? Dar ochii? Mari, mici, apropiati, departati? Iata ce dezvaluie despre personalitatea ta, trasaturile fetei. Tie ce ti se potriveste? Fruntea Rotunda: dezvaluie o persoana creativa, cum simt artistic, care actioneaza mai mult dupa sentimente si mai putin dupa logica. Inclinata: dezvaluie o persoana orientata spre cariera si spre generararea de rezultate, care isi pastreaza viata intima privata. Neteda: dezvaluie o persoana care gandeste mult inainte sa actioneze. Sprancene Groase: dezvaluie o persoana cu incredere de sine, care actioneaza in viata dupa principii logice. Subtiri: dezvaluie o persoana care nu are incredere in fortele proprii. Arcuite: dezvaluie o persoana sensibila, care actioneaza la impuls. Ochii Mari: dezvaluie o persoana extrovertita, deschisa care ii respecta pe cei din jurul sau. Mici: dezvaluie o persoana vesela, dar rezervata, pe care o poti impresiona foarte greu. Apropiati: dezvaluie o persoana care transforma orice obstacol intr-o oportunitate. Departati: dezvaluie o persoana deschisa, toleranta, care isi face de obicei planuri pe termen lung. Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO. loading...

