Ce trebuie să ştii dacă zbori cu avionul în sarcină. Cât de sigur e în ultimul trimestru

Desigur, daca zborul cu avionul iti producea emotii si stari de anxietate si inainte de a ramane insarcinata, ce mai probabil le vei simti si acum. Medicii avertizeaza cu privire la situatiile in care zvorul cu avionul in sarcina este complet exclus, potrivit demamici.ro.

Cand este mai bine sa amani calatoria

In unele sarcini, zborul cu avionul nu este deloc recomandat, chiar si mai devreme de saptamana 36 de sarcina.:

sarcina gemelara

daca gravida sufera de diabet sau hipertensiune arteriala

daca exista un istoric de tromboza venoasa

daca viitoarea mama se afla sub supraveghere pentru nastere prematura

probleme cu placenta sau sangerari vaginale.

Aceleasi restrictii se aplica inclusiv pentru calatoria la distanta mare, indiferent de mijloacele de transport.

Citeşte şi: Ce sa faci si ce sa nu faci cand bebelusul este agitat

Ce politica au companiile aeriene

Daca nu prezinti unul dintre riscurile enumerate mai sus si esti nevoita sa calatoresti cu avionul, ia in calcul si conditiile impuse de companiile aeriene pentru femeile insarcinate.

Majoritatea companiilor nu permit accesul femeilor gravide care urmeaza sa nasca in urmatoarele 7-30 de zile. Aceasta restrictie este impusa deoarece nu isi doresc sa fii nevoita sa nasti in timp ce te afli in aer.

Pentru a evita astfel de confuzii, e bine sa te prezinti la poarta de imbarcare cu o scrisoare medicala de la medicul tau obstetrician in care sa fie mentionata data estimativa a nasterii.

Locul ideal in avion pentru femeile insarcinate

Zborul cu avionul in sarcina. Daca esti sanatoasa si apta pentru o calatorie cu avionul, alege-ti locul in mod inteligent.

Opteaza pentru un scaun la mijlocul avionului, in dreptul aripii, deoarece acolo se resimte cel mai putin senzatia de zbor.

Locurile din dreptul peretilor de compartimentare ofera mai mult spatiu pentru picioare si vei putea sa te intinzi in voie.

Este recomandat sa iti rezervi locul dinspre culoar, deoarece iti va fi mai comod atunci cand vei fi nevoita sa mergi pana la toaleta.

Centura de siguranta e bine sa fie purtata sub abdomen.

Consuma multe lichide, poarta incaltaminte lejera si ai grija sa nu consumi alimente care provoaca gaze, cu cateva ore inainte de zbor.