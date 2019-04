Ce trebuie să ştii despre arhangheli şi cum să te conectezi cu ei

Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care il cheama ! Oricine poate chema un arhanghel.



Numele tuturor arhanghelilor , cu doar doua exceptii,se termina cu particula "EL" sau "IL", care inseamna "al lui Dumnezeu", "de la Dumnezeu", iar prima parte a numelui arhangelului are intelesul "specializarii" sale. Arhanghelii au capacitatea de a fi in mai multe locuri in acelasi timp, deci nu ar trebui sa ai senzatia ca ei au altceva mai bun de facut decat sa te asculte pe tine.

Lista arhanghelilor este destul de lunga, insa ii prezentam in continuare pe cei mai reprezentativi dintre ei.



Afla cum sa te conectezi cu ei si cum sa le ceri ajutorul. Tine cont de faptul ca arhanghelii nu interfereaza cu karma fiecaruia.

Arhanghelul Mihail



Numele lui inseamna "cel care este asemenea lui Dumnezeu" sau "cel care seamana cu Dumnezeu"



Arhanghelul Mihail este primul inger creat de Dumnezeu, liderul Arhanghelilor si responsabil cu protectia, curajul, puterea, adevarul si integritatea. El ne elibereaza de indoiala si teama, ne apara si inlatura orice influenta negativa. Scopul sau este de a elibera pamantul si locuitorii lui de toxinele asociate fricii. Mihail are o sabie in flacari pe care o foloseste pentru a elibera oamenii de Satana si alte entitati negative. Atunci cand este prin preajma, vei vedea flash-uri de lumina stralucitoare albastra sau purpurie. Ii poti cere ajutorul atunci cand te simti slab, lipsit de motivatie si dedicatie, cand ai nevoie de curaj, de ghidare, de energie si vitalitate. Arhanghelul Mihail te ajuta sa iti ridici stima si valoarea de sine.

Despre arhanghelul Mihail se spune ca l-a infrant pe ingerul decazut – Satana.



Arhanghelul Mihail este patronul spiritual al Politiei.



Pe Arhanghelul Mihail il puteti chema in ajutor atunci cand aveti nevoie de curaj pentru a va schimba cariera, cand vreti sa incepeti propria afacere sau sa va descoperiti misiunea divina. Arhanghelul Mihail va ajuta si in cazul in care aveti probleme de ordin tehnic sau electric cu aparatura, computerele si chiar automobilele.



De asemenea, Arhanghelul Mihail este de ajutor atunci cand va confruntati cu o dependenta, suferiti de o boala degenerativa sau terminala sau aveti cosmaruri.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.