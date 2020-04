Cea mai vârstnică persoană care a învins coronavirusul are 106. Bătrâna a fost externată miercuri

Connie Titchen, o străbunică din Birmingham, a învins virusul în mai puţin de trei săptămâni şi a fost declarată vindecată de medicii de la City Hospital. "Mă simt foarte norocoasă că am învins acest virus. Abia aştept să îmi revăd familia", a declarat Connie Titchen.

Connie Titchen, care s-a născut în 1913 şi a supravieţuit ambelor războaie mondiale, a fost internată în acel spital la jumătatea lunii martie, fiind suspectă de pneumonie. A fost diagnosticată cu COVID-19 la puţin timp după internare.

"A gătit întotdeauna pentru ea, deşi îi place să mănânce din când în când şi de la McDonald's. Nu i-am spus că au închis restaurantul", a declarat una dintre nepoatele ei, Alex Jones, în vârstă de 40 de ani. "Cred că secretul longevităţii sale constă în faptul că ea este activă fizic şi foarte independentă. A suportat o operaţie la şold în decembrie şi după doar 30 de zile începuse să meargă din nou. E cu adevărat uimitoare şi întreaga familie abia aşteaptă să o revadă. Are şi câţiva admiratori!", a adăugat ea.

Kelly Smith, asistenta medicală care a îngrijit-o pe Connie pe durata spitalizării, a făcut şi ea câteva declaraţii: "E fantastic să o văd pe Connie însănătoşită. E minunată şi am făcut tot ce a depins de noi pentru ca ea să redevină sănătoasă. Suntem cu toţii încântaţi că medicii au declarat-o vindecată. E frumos când vedem pacienţi care părăsesc spitalul nostru după ce au învins virusul".

