Cel mai mare regret al lui Mihai Constantinescu. "Atunci când mi-am dorit nu s-a mai putut!"

Mihai Constantinescu a fost profund marcat de pierderea părinților săi și, mai apoi, de dispariția prematură a surorii sale, ucisă de o boală incurabilă. Totuși, lucrul care l-a măcinat cel mai tare a fost că nu a avut urmaşi.

"Un copil responsabilizeaza mama enorm. Nu a fost sa fie sa am un copil. Atunci cand mi-am dorit nu s-a mai putut. Am fost in tinerete cu o fata splendida si a ramas insarcinata. Ea a luat hotararea sa nu se mai intample absolut nimic. Asa ca a facut avort. Eram tanar, aveam in jur de 30 de ani si ea era in clasa a 12-a. Mi-ar fi placut ca ea sa fi lasat copilul", a marturisit Mihai Constantinescu, in trecut, la o emisiune TV.

Artistul a luat în calcul varianta de a înfia un copil: "Uite, de exemplu, niște vecini de ai mei, oameni tineri, foarte drăguți amândoi au înfiat un băiat și o fată, frați. Ma uit la ei cu atât drag și îi iubesc atât de mult pentru curajul imens pe care l-au avut pe a face un asemenea gest".