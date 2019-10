Mihai Constantinescu a murit. Femeile cu care s-a iubit regretatul artist

Mihai Constantinescu a fost căsătorit cu Mihaela Constantinescu, de care a divorţat în 2003.

"Am trăit o iubire ca-n poveşti, sinceră şi pasională, nu ne doream altceva decât să fim împreună. Şi eram. Mergeam cu el la toate spectacolele, în turnee, eram nedespărţiţi. Micile lui escapade au şubrezit relaţia noastră. În clipa în care iubeşti şi te simti iubit, toată lumea e a ta. Singurul regret este că nu am avut niciodată curajul să am un copil. Începusem să-l înţeleg şi să-l accept aşa cum era, totul creştea frumos, dar a fost distrus de nimeni alta decât Anastasia Lazariuc. Ea a pus capăt familiei noastre, iubirii noastre, visurilor noastre", a declarat Mihaela Constantinescu.

Anastasia Lazariuc şi Mihai Constantinescu au format ani un cuplu de succes în muzica românească, după ce s-au cunoscut în 1988 la Chişinău. Au reuşit să-şi ţină povestea de iubire departe de ochii lumii, dar aceasta a ieşit la suprafaţă în anul 2012.

"A fost frumos ce a fost frumos. Lucrurile s-au terminat și important e că s-au terminat corect și frumos. Nu mi-am dorit să rămân cu el până la adânci bătrâneți. Nu s-a pus problema niciodată de căsătorie între noi. Eu dacă aș fi vrut să mă mărit, m-aș fi măritat, dar nu cu Mihai Constantinescu", a spus Anastasia Lazariuc.

Mihai Constantinescu a avut, în ultimii 18 ani, o relaţie cu Simona Secrier, una dintre fostele membre ale trupei Etno, cu care s-a căsătorit abia în 2017, în secret. Despre eveniment, artistul povestea: "Nu a ştiut nici vântul, nici pământul. Am avut câţiva invitaţi. Ne-am simţit foarte bine. Le mulţumim naşilor că au fost foarte discreţi".