Cel puţin 9 morţi şi 50 de răniţi, după o explozie într-o tabără de refugiaţi. Imaginile de la faţa locului sunt groaznice VIDEO

Ministerul Sănătăţii din Gaza a anunţat că trei femei se numără printre morţi. Potrivit ministerului, 14 persoane sunt în stare gravă. Ambulanţa şi echipajele de urgenţă sunt încă la faţa locului, a adăugat ministerul.

Incidentul s-a petrecut la brutăria al-Banna din tabăra de refugiaţi Nuseirat, din centrul Fâşiei Gaza, potrivit oficialilor spitaliceşti. Potrivit poliţiei, investigaţiile iniţiale arată că au explodat mai multe butelii de gaz.

Gaza, condusă de mişcarea islamistă palestiniană Hamas, este sub o blocadă strictă impusă de Israel şi sprijinită de Egipt de peste un deceniu. Aproximativ 2 milioane de persoane trăiesc în condiţii grele în enclava de coastă. Există un deficit de apă potabilă şi electricitate, printre altele.

Footage of the aftermath of the gas explosion in a Nusseirat bakery which has reportedly killed betwen 9 and 11 people and injured dozens. #Gaza