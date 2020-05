Cel puţin un rănit într-o explozie la o uzină chimică la Veneţia. Locuitorii sunt îndemnaţi să se închidă în casă

Potrivit ziarului local Corriere del Veneto, un angajat al instalaţiei a fost rănit. Instalaţia se află în zona industrială Porto Marghera, pe continent, la câţiva kilometri de centrul istoric al Veneţiei.

Imagini care surprind un nor gros de fum negru au fost difuzate de televiziuni.

