Cele mai comune probleme la stomac la bebelusi

1. Varsaturi



Ce vezi: jeturi de voma peste tot.



Diagnostic: Reflux gastroesofagian.



Imagineaza-ti burtica bebelusului tau ca pe un balon inchis cu ajutorul unui muschi, astfel incat mancarea si continutul stomacului sa nu iasa. Nu intotdeauna acest muschi este puternic si chiar si o simpla bula de gaz poate genera voma.



Tratament: Daca in ciuda varsaturilor bebelusul continua sa manance si sa bea, boala va trece de la sine in urmatoarele 6-9 luni. In acelasi timp, bebelusul trebuie hranit si hidratat corespunzator. De asemenea, pentru a preintampina varsaturile, tine bebelusul ridicat dupa ce a mancat si ajuta-l sa eructeze, ca sa elimine gazele din burtica. Insa daca bebelusul are o stare generala proasta, nu ia in greutate si da semne de durere, cere imediat sfatul medicului pediatru.

2. Scaun cu sange



Ce vezi: urme de sange in scutecul bebelusului.



Diagnostic: Constipatie.



Cand vezi in scutec urme de sange, cel mai probabil, pielea sensibila din jurul anusului a cedat si a crapat. Asta inseamna, cel mai probabil, constipatie. Sangerarile se vor opri de la sine, daca problema cu constipatia se rezolva. Cere de urgenta sfatul medicului daca scaunul bebelusului contine mai mult sange sau mucus. Pentru a-ti da seama daca micutul tau este sau nu constipat, urmareste-i "programul". Daca, sa zicem, are de obicei un scaun pe zi, ar trebui sa incepi sa-ti faci probleme daca au trecut trei-patru zile de cand a eliminat ultimul scaun.



Tratament: Aplica o crema emolienta pentru bebelusi in jurul anusului bebelusului dupa fiecare schimbare de scutec. Principalul "tratament" al constipatiei este alimentatia corespunzatoare. Daca bebelusul este mai mic de 4 luni, cere sfatul medicului. Daca bebelusul tau a trecut deja pe alimentatie solida, da-i fructe si legume bogate in fibre. Daca problema nu s-a rezolvat in doua zile, cere sfatul medicului.

3. Gaze



Ce vezi: copilul are grimase, este agitat si trage vanturi mirositoare.



Diagnostic: Gaze.



Gazele sunt gaze si nu prea ai multe de facut in cazul lor. Daca bebelusul mananca si se dezvolta normal, nu trebuie sa-ti faci griji.



Tratament: Chiar si alimentele sanatoase pot produse gaze copilului. Daca alaptezi, evita broccoli, varza, usturoi, ceapa. Daca bebelusul este hranit la biberon, tine recipientul drept pentru ca bulele formate in timpul amestecarii formulei sa se "linisteasca". Iar atunci cand bebelusul are gaze, freaca-i burtica incet, cu miscari circulare, pentru a-l ajuta sa elibereze aerul.



