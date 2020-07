Celebra cântăreaţă Nicky Minaj este însărcinată. Primele imagini cu burtica de gravidă: "Sunt extrem de emoţionată"

"Dragoste. Căsătorie. Cărucior. Sunt extrem de emoţionată şi de recunoscătoare. Vă mulţumesc tuturor pentru urările de bine", este mesajul transmis de artista în vârstă de 37 de ani, născută în Trinidad şi Tobago şi crescută în Queens.

Nicki Minaj este căsătorită cu Kenneth Perry, care lucrează în industria muzicală. Ea şi-a surpins fanii în septembrie 2019 când a anunţat că se retrage din activitate pentru a se concentra pe viaţa de familie.

Cine este Nicky Minaj?

Numele real al vedetei Nicki Minaj este Onika Tanya Maraj, născută pe data de 8 decembrie 1982, odată cu lansarea primului său album de studio numit Pink Friday. Discul s-a bucurat de succes critic și comercial, iar unele publicații aveau să o numească pe Minaj „Noua regină a muzicii hip-hop".

Vedeta R&B Rihanna și cântăreața de muzică rap Nicki Minaj se aflau printre favoriții la American Music Awards (AMA), fiecare dintre ele fiind nominalizate la patru categorii, la concurență acerba cu starul pop Justin Bieber și trupa britanică One Direction. Rihanna, în vârstă de 24 de ani, este în cursa pentru premiul decernat artistului anului, alături de Justin Bieber, Katy Perry, trupa Maroon 5 și rapperul canadian Drake. Rihanna a mai fost nominalizată la categoriile "cea mai bună cântăreață de soul/R&B", "cel mai bun album" (cu "Talk That Talk") și "cea mai bună cântăreață pop-rock", unde o are drept contracandidată pe Nicki Minaj.

Minaj, în vârstă de 37 de ani, a primit, la rândul ei, două nominalizări pentru albumul "Pink Friday: Roman Reloaded" - la categoriile "pop/rock" și "rap/hip hop" - și pentru cel mai bun artist rap, alături de Drake și americanul Tyga, acesta din urmă fiind considerat revelația muzicală a acestui an.

Nicki Minaj a povestit într-un interviu că tatăl o bătea pe mama ei, în cele din urmă incendiind casa în care locuiau. Nicki a vrut să-și omoare tatăl pe vremea când era încă un copil, deoarece nu mai suporta bătăile pe care mama ei le primea și faptul că tatăl venea acasă băut și drogat, purtându-se agresiv cu cele două. Părinții s-au despărțit, iar acela a fost momentul în care Nicki a decis că trebuie să schimbe ceva în viața ei. A lucrat în mai multe locuri de acolo, ca barman, ca ospătar, dar în cele din urmă s-a apucat de rap , fiind descoperită pe MySpace de către un impresar. După această perioadă a urmat o colaborare cu rapperu-ul Lil Wayne, care are o casă de discuri, moment ce a lansat-o în cariera solo.