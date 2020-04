Celebrul scriitor Stephen King le cere scuze fanilor: Îmi pare rău dacă te simţi ca într-un roman horror

Romancierul american a declarat într-un interviu faptul că în înțelege pe fanii care simt că ar face parte dintr-una din cărțile sale horror, din cauza pandemiei de coronavirus.

"Singurul meu răspuns este 'Îmi pare rău'", a spus King.

Din punctul de vedere al autorului această situația actuală cu care se confruntă întreaga planetă era de așteptat.

”Era de aşteptat să se întâmple. Nu s-a pus niciodată problema ca, în societatea noastră, unde călătoriile fac parte din stilul de viaţă, mai devreme sau mai târziu, să nu apară un virus care să se transmită nivel atât de mare", a mai spus acesta.



Scriitorul este de părere că pandemia de coronavirus va lăsa o amprentă puternică asupra generaţiei actuale.



"Eu, un tip de 70 de ani, îmi amintesc de momentul în care mama vorbea despre marea depresiune. A lăsat o cicatrice. A lăsat o traumă. Şi cred că nepoata mea, care nu îşi poate vedea prietenii, poate comunica cu ei pe Skype din când în când, cu toate că este blocată în casă”

Stephen King nu simte frică sau anxietate legată de pandemie de coronavirus, ci consideră că simte același lucru ca restul persoanelor.

"Ceea ce simt este ceea ce bănuiesc că trăiesc mulţi oameni acum, o reacţie claustrofobă care apare atunci când o persoană este izolată într-un spaţiu mic, fără să facă nimic pentru o perioadă îndelungată.



Noua carte a autorului, colecţia de povestiri "If it Bleeds", ce va apărea luna aceasta, are ca personaj principal un detectiv privat, Holly Gibney, care pare a avea abilităţi supranaturale. Personajul a mai apărut în unele dintre cărţile sale şi a stat la baza unui serial produs de HBO, potrivit npr.org.