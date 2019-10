Articol publicat in: Life

"Celentano" ar da cu politicienii de pământ dacă ar fi preşedinte. Ce le-ar face parlamentarilor

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Actorul Adrian Văncică spune că, dacă ar fi președintele României, i-ar obliga pe parrlamentari, dar şi pe membrii Guvernului să susţină un test psihologic şi un test la limba şi literatura română. Adrian Văncică, actorul care îl joacă pe "Celentano" în serialul "Las Fiebrinți", a fost provocat să se gândească la câteva măsuri pe care le-ar lua dacă ar fi preşedintele României. "Testări psihologice, toți din Parlament. Păi stai mă, tu dai testare psihologică dacă dai de permis, să conduci o mașină, și nu dai testare psihologică când conduci o țară? După aia le-aș da și un examen de limba și literatura română. Mă, trebuie să știi și tu, ești în Parlamentul României? Trebuie să știi și tu un pic de Eminescu, de Caragiale. (...) Și Guvernul. I-am băgat pe toți. Bă, tu ești român, da? Nu știu, mă, să vorbească în limba română. Sunt unii care omoară acuzativul. Băi, mai întâi stai acasă și învață limba română și după aia vino aici, te rog frumos, ca să intri tu într-o încăpere unde este steagul României, da? Hai! Pentru că România trebuie condusă de cineva, am pretenția ca cine o conduce să știe și alte limbi străine, nu doar româna. Dar măcar să știe limba română foarte bine. E jenant, mă!", a precizat Adrian Văncică, potrivit stirileprotv.ro. Întrebat dacă s-a gândit vreodată să intre în politică, Văncică a dat un răspuns "Dacă te bagi în troacă te mănâncă porcii. Nu am răbdare. M-am învățat să tranșez lucrurile rapid. Or, într-un sistem politic lucrurile nu se întâmplă repede. Trebuie să faci dosare, trebuie să faci studii, trebuie să ridici mâna, trebuie să-i convingi pe ăia. Eu n-am atâta răbdare. Lucrurile sunt simple" a mai spus "Celentano". Celentano din Las Fierbinţi are o familie superbă. Cu ce se ocupă soţia lui FOTO loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay