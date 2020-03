CET Grozăveşti, amendată de Garda de Mediu cu 100.000 de lei din cauza poluării din Bucureşti

„În ceea ce priveşte CET Grozăveşti, pentru că s-a vorbit foarte multe de activitatea CET Grozăveşti în ultima perioadă, a intrat în control pe data de 4 martie, controlul a fost finalizat pe 6, iar comisarii de mediu au aplicat o amendă de 100.000 de lei”, a spus Costel Alexe, ministrul Mediului.

Potrivit lui Alexe, amenda a fost dată pentru că CET nu a anunţat că foloseşte păcură, nu pentru că s-a folosti acest combustibil în exces.

Reprezentanții ELCEN, cei care administrează CET-rule din Capitală, au anunţat încă de la debutul scandalului privind poluarea din București că procentul de păcură folosit în această perioadă este de până la 2%.

Pe de altă parte, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat săptămâna trecută că una dintre sursele masive ale poluării din Capitală ar putea fi CET-urile, care folosesc păcură.

De altfel, Firea a declarat, duminică, faptul că va depune plângeri penale pe numele ministrului Mediului, Costel Alexe, și pe numele ministrului Economiei, Virgil Popescu, după poluarea din Capitală, când s-ar fi ars peste 260 de tone de păcură.

Poluarea de acum 10 zile din Bucureşti a fost extrem de mare, cu depăşiri chiar şi de 10 ori ale normelor admise.

"Garda de Mediu a amendat primăria Capitalei şi primăriile de sector"

Sâmbătă, ministrul interimar al Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe, a afirmat că toate măsurile asumate de Primăria Generală a Capitalei pentru a reduce poluarea aerului în Bucureşti "sunt zero sau aproape de zero" şi PMB şi primăriile de sector au fost amendate cu 75.000 lei de către comisarii Gărzii de Mediu pentru neimplementarea măsurilor asumate în Planul integrat de calitate a aerului.



"Aş vrea să vă spun foarte clar, în momentul de faţă scrie în Planul integrat de calitate a aerului, asumat de Primăria Generală a Capitalei, că sursa principală pentru poluarea aerului din Bucureşti o reprezintă traficul auto.

Până în acest moment, toate aceste măsuri, asumate de către Primăria Generală a Capitalei şi de doamna primar Gabriela Firea pentru a reduce poluarea aerului în Bucureşti, sunt zero sau aproape de zero", a declarat Alexe.

De asemenea, a explicat Alexe, "în acest moment, Planul integrat de calitate al aerului din Bucureşti are 20 de măsuri, din care până acum şase nu au fost implementate deloc, plus că în momentul de faţă sunt măsuri care au termen de finalizare în 2020, 2021 şi 2022. Comisarii Gărzii de mediu au evaluat faptul că doar 40% din tot ce şi-a asumat Primăria Generală a Capitalei ca măsuri pentru reducerea poluării din Bucureşti au fost operaţionalizate şi implementate.



Comisarii Gărzii de mediu au sancţionat cu amenzi Primăria Generală a Capitalei şi primăriile de sector pentru neimplementarea acestor măsuri pe care şi le-au asumat în Planul integrat de calitate al aerului. Pentru că, dacă am avea acest control asupra traficului din Bucureşti, dacă am avea o salubrizare eficientă a străzilor din Bucureşti şi dacă am avea şi un control mai bun asupra tuturor acestor arderi necontrolate, cu siguranţă calitatea aerului din Bucureşti ar fi una mult, mult mai bună", a afirmat ministrul interimar al Mediului.