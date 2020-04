CFR Călători a suplimentat numărul de vagoane înainte de Paşte. În tren se aplică regula un loc liber, un loc ocupat

"Cetăţenii care sunt nevoiţi să circule, să se deplaseze în această perioadă, trebuie să ştie: în primul rând, noi am adaptat mersul de tren la condiţiile de circulaţie impuse prin ordonanţele militare. În al doilea rând, prin asigurarea distanţei sociale în trenuri, aplicăm regula un loc liber, un loc ocupat, inclusiv pentru vagoanele de dormit şi cuşete. De asemenea, am suplimentat numărul de vagoane în această perioadă. Am trecut la verificarea biletelor de către personalul de tren prin verificarea vizuală a acestora, păstrând astfel distanţa între personalul de tren şi călători", a declarat ministrul Transporturilor.

Lucian Bode a subliniat că face referire în primul rând la persoanele care fac naveta, "la cei care se deplasează la locurile de muncă", nu pentru a-şi vizita rudele. Totodată, ministrul a precizat că, pe lângă personalul de tren, există şi poliţia de transport feroviar.



Acesta a precizat că recomandă în continuare cumpărarea biletelor online pentru evitarea manipulării banilor în numerar, precum şi achiziţionarea biletelor din timp, pentru ca CFR Călători să îşi poată calcula cât mai bine numărul de locuri.

Potrivit ministrului Bode, "în acest moment avem suspendate peste 40% din trenuri, aproape 500 de trenuri din cele 1.100 de trenuri, câte circulă în condiţii normale. Şi acest lucru a condus automat la scăderea veniturilor în luna aprilie, în raport cu anul trecut, cu peste 75%".