Desert de weekend: Chec vanilat

Mod de preparare chec vanilat

Pe baie de abur batem ouale cu zaharul pana compozitia devine albicioasa, se leaga ca crema. Adaugam treptat uleiul in fir subtire, laptele si faina proaspat cernuta si amestecata cu agentul de crestere. Adaugam si esenta de rom si impartim compozitia in doua. Intr-una punem cele 2 linguri cu cacao si amestecam usor cu lingura iar in compozitia cealalata adaugam inca 1-2 linguri cu faina, asta pentru a avea cele 2 compozitii aceeasi consistenta.

In cele 2 tavi tapetate cu hartie de copt incepem sa punem din cele 2 compozitii , cu lingura, pe rand alternand culorile si punand cu lingura numai in mijlocul tavii de chec (o lingura de compozitie alba peste una de compozitie cu cacao. Se va lucra cu 2 linguri ).

Cantitatea de faina e variabila (in functie si de celelelte ingrediente). Vom cauta sa avem o compozitie consistenta, ca o smantana groasa!

Checul va avea tendinta ca crape asa ca vom pune deasupra feliute subtiri de rahat colorat

Se coace la foc potrivit 40 minute!

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti AICI.