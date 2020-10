Ciolacu, despre scandalul de la Sectorul 1. Am depus plângere penală. Orice om de bun simţ ar lua decizia de renumărare a voturilor"

"Dacă am trăi într-o țară normală și am dori să respectăm voturile oamenilor din Sectorul 1 ar trebui renumărate voturile și s-ar încheia toată această telenovelă. În Sectorul 1 este kilomentrul zero al României și nu se poate așa ceva. Am văzut și cu imaginile, nu este adevărat ce se spune. Președintele BES nu poate deschide acei saci de capul lui, este nevoie de o decizie oficială în acest sens.

În ceea ce privește Sectorul 1, vom merge mai departe, am depus plângere penală la Parchetul General și mai avem o plângere pentru renumărarea voturilor. Există instanțe, nu s-a dat OUG pentru desființarea tribunalelor (...) Orice om de bun simț ar lua decizia de renumărare a voturilor pentru a încheia această telenovelă.

Nu vedeți ce paradigmă: președintele României iese și spune că există hoție, că unii de la PSD vor fi pedepsiți. Avem imaginile cu cei de la USR, cei de la PSD cer renumărarea voturilor, dar președintele iese și acuză tot PSD-ul. Ăsta este rolul președintelui: să iasă public și să acuze PSD-ul, a rostit de 17 ori PSD, care este partidul de opoziție”, a spus Marcel Ciolacu la postul Antena 3, citat de Ştiripesurse.

Tot astăzi, Mihai Drăgan, avocatul lui Dan Tudorache, a declarat, joi, la România TV, că a depus o contestaţie la Biroul Electoral Central pentru ca alegerile la Primăria Sectorului 1 să fie anulate şi reluate "de la zero". Mai mult, apărătorul edilului social-democrat a anunţat că este efectuată o urmărire penală pentru a fi verificat modul în care au intrat în Biroul Electoral al Circumscripţiei Electorale Sector 1 persoanele surprinse de camerele de supraveghere.

Biroul Electoral Central (BEC) a respins din nou solicitarea PSD de anulare a alegerilor din Sectorul 1, au afirmat surse din cadrul instituţiei, citate de News.ro. BEC va emite circulară prin care vor fi oprite cererile de renumărare a voturilor, inclusiv în Sectorul 5. Este vorba despre o replică la solicitarea de a avea o interpelare unitară privind renumărarea voturilor realizată de Biroul electoral al circumscripţiei electorale nr. 42 a Minicipiului Bucureşti.