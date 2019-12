Ciprian Ciucu şi-a dat demisia din Consiliul General şi anunţă că a fost numit preşedinte al Agenţiei Funcţionarilor Publici

"Nici nu știu cum să vă spun, așa că v-o spun direct, ca și cum ai dezlipi un plasture...



Am fost numit Președinte al Agenției Funcționarilor Publici, decizia este în drum spre MO. Fiind o poziție executivă la rang de secretar de stat este incompatibilă cu orice altceva și am fost nevoit să-mi dau demisia din Consiliul General.



Asta nu schimbă, însă, lucrurile: îmi mențin obiectivele politice și interesul pentru București! Voi urmări în continuare ședințele Consiliului General până la alegerile de peste 6 luni și voi comunica despre București ca și până acum.



Decizia mea de a merge la ANFP are la bază două considerente:



1) În CGMB nu mai pot face mai mult decât am făcut până acum. Colaborarea pe proiecte cu Firea este practic imposibilă: conduce Bucureștiul pe ascuns și în interesul camarilei din Voluntari. Nu am găsit nicun fel de teren comun. Iar pentru a fi watchdog pe Primărie, deja o pot face și din afara CGMB. Cum spuneam, îmi mențin și preocuparea pentru București și contactele cu oamenii corecți din interiorul PMB.



2) ANFP este exact instituția pentru care am competențele profesionale necesare pentru a profesionaliza funcția publică în România și care îmi poate oferi experiența executivă perfectă pentru a mă prezenta întărit (și ca experiență, dar și politic) în fața bucureștenilor. Problemele Bucureștiului sunt cauzate și de lipsa adecvată a unui corp de funcționari publici bine pregătit și nepolitizat! Sunt câțiva funcționari publici de carieră, cu totul respectabili în PMB și vom separa grâul de neghină.



Au trecut trei ani și jumătate, adică 90% din acest mandat de Consilier General. Au fost ani de luptă, nu ani de construcție. Am fost dedicat, am strâns din dinți dar nu mi-a plăcut. Eu sunt om de construcție, acum mă pregătesc pentru construcție.



Atunci când m-am alăturat PNL, în 2016, am semnat un protocol cu cu conducerea PNL de atunci care mi-a oferit posibilitatea de a alege dacă să mă duc în Parlament sau să rămân în Consiliul General. Alegerea a fost simplă, am rămas în Consiliul Generel. Și zic că am făcut foarte bine! Cu atât mai mult cu cât cele mai vizibile figuri din CGMB, Robert Turcesu și Nicușor Dan au ales Parlamentul, a fost nevoie de cineva care să continuie din interior să facă vizibilă lupta din opoziție. Opoziție pe bune!



Mergem mai departe!



P.S. Gabriela Firea, nu aveți niciun motiv de bucurie, ramâne cum am stabilit"