Cîţu: Rata inflaţiei este la 1.8%, deşi trompetele PSD-iste, în frunte cu liderul perpetuu interimar, ţipă că preţurile vor exploda

”Am promis mediu economic neinflaţionist şi asta am livrat! Trei ani de zile PSD a distrus puterea de cumpărare a românilor prin creşterea galopantă a preţurilor. În regimul socialist al PSD rata inflaţiei a crescut de la 0% la 5.4%!!! PSD a dus Romania în topul ruşinii în UE- cea mai mare rată a inflaţiei din UE trei ani la rând. Aşa i-au sărăcit pe romanii cu cei mai puţini bani. Astăzi rata inflaţiei este la 1.8% (sursa Eurostat) şi am scos Romania din topul ruşinii. Asta deşi tromptele PSD-iste în frunte cu liderul perpetuu interimar ţipă de trei luni de zile că preţurile vor exploda. Am demontat şi această petardă aruncată de PSD-ist în spaţiul public”, a scris, joi, pe Facebook, Florin Cîţu.

Potrivit acestuia, odată cu scăerea inflaţiei au scăzut şi dobânzile.

”Foarte important. Încrederea în guvern se vede şi în alt indicator. Moneda naţională nu se depreciază desi dobânzile au scăzut!!! Acest lucru se întâmplă pentru a am reuşit să avem un mediu economic neinflaţionist şi să implementam măsuri economice care i-au convins pe investitori că finanţele publice sunt administrate responsabil şi precaut. Continuam pe acest drum şi sunt sigur că la finalul anului scenariul prezentat de mine acum câteva luni pentru economia României în 2020 o să fie cel mai aproape de realitate. Voi reduce cât mai mult impactul negativ al crizei economice globale asupra economiei noastre”, a mai scris Cîţu.

Acesta vorbeşte despre ”o revenire rapidă în V, începând cu trimestrul III anul acesta”.