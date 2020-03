Ciutacu îl apără pe Mircea Badea şi Antena 3! "Inţeleg că vă stă în gât, dar detest eliminarea concurenţei prin metode militieneşti"

"Scrisoare deschisă și politicoasă adresată Comandantului Operațiunii

Domnule Comandant Suprem Marcel Vela,

Aș fi început cu Dragă Marcele, ca de obicei, dar, dat fiind că prin instaurarea stării de urgență ai devenit cel mai important om din România, nu-mi mai permit să mă adresez la per tu. Fiindcă, vorba aia, mâine-poimâne mă trezesc naibii cu mascații la ușă. Revin...

Domnu' Comandant al Operațiunii, vă rog eu, din suflețelul meu meschin, opriți-vă gealații dintr-o acțiune pe cât de penibilă, pe atât de contraproductivă. Ceea ce fac subordonații dumneavoastră, pe care i-a apucat zelul vizionării urgente a emisiunilor pe care Antena 3 le-a difuzat acum doi ani într-un dosar penal penibil fără și fără suspecți, fix zilele astea, când ar trebui să țină frontierele sigure și, eventual, să alerge după descreierații care împrăștie coronavirusul prin republică, este impardonabil. Înțeleg că vă stă în gât (nu neapărat dumneavoastră, ci liderului spiritual al liberalilor) prietenul meu Mircea Badea, printre puținii (dacă nu singurul de acolo) care nu a pus capu-n țărână, dar nu se face așa ceva. Și v-o scrie unul care are o rivalitate evidentă și manifestă, pe fiecare zecime de punct de audiență, cu Mihai Gâdea, dar care detestă eliminarea concurenței prin metode milițienești. Iar acțiunea asta e fix desprinsă din anii ceaușismului manifest.

Nu profitați de starea de urgență pentru a vă regla răfuielile, personale, de grup, de partid, nici nu mai contează, cu presa, de care oricum aveți nevoie, mai ales în situații dramatice de genul prin care trece acum întreaga omenire. Și așa e un domeniu lovit din toate părțile. Oricum abia mai gâfâim. Aveți mai multă minte decât Marian Godină și Traian Berbeceanu. Încercați s-o și folosiți...", a scris Victor Ciutacu, pe blog.

Mircea Badea este vizat de o anchetă penală desfăşurată de Secţia 6 de Poliţie din Bucureşti. Dosarul penal vizează săvârşirea infracţiunii de "instigare publică" în 2018, când realizatorul TV Mircea Badea ar fi afirmat în emisiunea "Sinteza Zilei" de la Antena 3 că protestatarii din Piaţa Victoriei ar trebui călcaţi cu maşina. Realizatorul TV susţine că afirmaţia a fost scoasă din context.

"Tocmai am primit aceste acte. Iata datele:

4.07.2018 se petrece "presupusa fapta".

21.10.2019 incepe urmarirea penala in rem, adica un an si trei luni mai tarziu, in campania electorala pentru prezidentiale.

12.03.2020 militia considera ca trebuie sa se ocupe un pic, cu atentie si ingrijorare de aceasta speta.

E ceva neclar aici? In plina pandemie, militia vrea sa investigheze ceva ce as fi spus acum doi ani :)))))

P.S. Sigur ca e o aberatie sa scoti o sintagma dintr-o propozitie dintr-o intreaga discutie si sa-i dai sensul de care esti interesat. Le multumesc "oamenilor legii" ca imi confirma milimetric tot ce am spus despre ei in ultimii 20 de ani", a scris Mircea Badea pe Facebook, alături de două fotografii cu documentele primite de la Poliţie.

Citeşte şi: Mircea Badea, vizat de un dosar penal de "instigare publică"