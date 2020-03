Mircea Badea, vizat de un dosar penal de "instigare publică". Ce acuzaţii i se aduc

"Tocmai am primit aceste acte. Iata datele:

4.07.2018 se petrece "presupusa fapta".

21.10.2019 incepe urmarirea penala in rem, adica un an si trei luni mai tarziu, in campania electorala pentru prezidentiale.

12.03.2020 militia considera ca trebuie sa se ocupe un pic, cu atentie si ingrijorare de aceasta speta.

E ceva neclar aici? In plina pandemie, militia vrea sa investigheze ceva ce as fi spus acum doi ani :)))))

P.S. Sigur ca e o aberatie sa scoti o sintagma dintr-o propozitie dintr-o intreaga discutie si sa-i dai sensul de care esti interesat. Le multumesc "oamenilor legii" ca imi confirma milimetric tot ce am spus despre ei in ultimii 20 de ani", a scris Mircea Badea pe Facebook, alături de două fotografii cu documentele primite de la Poliţie.