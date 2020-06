Claudiu Manda, prima reacţie despre petrecerea din Dolj. "Am discutat câteva lucruri despre alegeri"

Claudiu Manda a dat primele explicaţii despre prezenţa sa la un chef care a avut loc sâmbătă într-o localitate din Dolj.

"A fost un eveniment în spaţiu liber şi s-a păstrat distanţa socială înseamnă că am fost acolo. Nu vorbim de un primar din judeţul Doj, vorbim de un prieten de-al meu care este finul meu. Mi-a spus că s-a întâlnit un grup de prieteni înainte de a fi ziua lui de naştere. Ziua lui de naştere este astăzi.

Am mers şi am stat 25 de minute în total. L-am salutat pe el, ne-am retras împreună eu cu el şi încă un consilier. Am discutat câteva lucruri despre alegerile care urmează şi am plecat", a explicat Claudiu Manda la România TV.

Europarlamentarul PSD a spus că s-a dus la petrecere cu maşina personală, "purtând mască şi respectând distanţa socială". De asemenea, Manda a ţinut să precizeze că nu a dorit să comenteze pe această temă.

"Nu am vrut să lămuresc ce inventează unii şi alţii pe Facebook.

Cei cu drona au avut aprobare să filmeze? Că e o amendă de vreo 500 de milioane", a afirmat soţul Liei Olguţa Vasilescu, fost ministru al Muncii.

Întrebat câte persoane au fost la petrecere, Manda a răspuns: "nu i-am numărat şi nici nu aveam cum să pun vreo condiţie să fie mai mulţi sau mai puţini la această petrecere.

"Dacă am greşit cu ceva eu sau cineva de acolo, va trebui să plătim amenda", a spus europarlamentarul PSD.