Claudiu Manda: Renunţăm la serviciile SRI de a ne face şi secretiza stenogramele. Maior şi Dumbravă citeau stenogramele noastre

„Un alt lucru pe care trebuia să îl facă această Comisie de mult timp este să renunțăm la serviciile SRI de a ne face și secretiza stenogramele, dar aici este nevoie de o măsură legislativă. În acest sens astăzi am decis să parcurgem această nevoie a Comisiei în doi pași. Este vorba despre Legea 182/2002 (privind protecția informațiilor clasificate - n.r.), art. 19 care spune care sunt instituțiile care pot să secretizeze și să desecretizeze propriile documente. Printre instituțiile sau persoanele care pot face acest lucru sunt și președinții celor două Camere ale Parlamentului și secretarii generali ai celor două Camere ale Parlamentului.



Majoritatea colegilor din Comisie au considerat că este important să modificăm legea în așa fel încât comisiile de control sau comisiile speciale atunci când parcurg un document cu caracter secret sau poartă discuții cu caracter secret și vor să își facă propriile stenograme să poată să își secretizeze și să își desecretizeze propriile stenograme, lucruri care în acest moment, în opinia mea și nu numai a mea, nu este posibil”, a declarat Claudiu Manda, la finalul ședinței de marți a Comisiei SRI.

Acesta a adăugat că a decis să trimită o adresă către președinții Camerei Deputaților și Senatului, Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu, pentru a cere un punct de vedere asupra oportunității propunerii forului legislativ. Manda a precizat că pentru a fi făcute în scurt timp modificarea Legii 182/2002 privind informațiile clasificate ar fi oportună o ordonanță de urgență a Guvernului.

„Am decis să trimitem o adresă către fiecare din cei doi președinți ai Camerei Deputaților și Senatului și să cerem un punct de vedere, dacă pe baza acestei legi pe care o avem astăzi fiecare dintre cei doi președinți ar putea să secretizeze și să desecretizeze stenogramele proprii ale Comisiei. În măsura în care acest lucru nu se poate și interpretarea legii nu permite, atunci va trebui să avem de a face cu o modificare a legii și să introducem la art 19 și comisiile de specialitate.

Modificarea legii se poate prin două căi, fie prin inițiativă legislativă, care ar putea să dureze și un an de zile și atunci o să stăm în continuare cu situația pe care o știți. Sau ar putea să fie mult mai scurtă, și anume o OUG, doar cu introducerea unei litere în plus și anume «comisiile de specialitate din Parlament», în măsura în care și Guvernul este de acord, dar după ce vom primi răspunsul celor doi președinți că nu se poate, în contextul în care ar fi să nu se poată, atunci am hotărât să trimite o adresă către Guvern pentru a lua în calcul o astfel de măsură legislativă. Urgența este dată și de faptul că avem nevoie de acest lucru și abia astăzi avem sălile așa cum trebuie”, a mai explicat preșdintele Comisiei SRI.

Întrebat dacă au existat scurgeri de informații din cadrul Comisiei, Claud Manda a răspuns: „Suntem obligați de lege să oferim tot cadrul formal pentru a nu exista scurgeri de informații. Am spus și am considerat la nivelul Comisiei că nu este normal ca SRI să facă sternograme și să secretizeze sternogramele comisiei, pentru că sunt documentele comisiei, dar legea și sala nu ne permiteau să facem noi propriile sternograme, abia acum putem face. Avem cel puțin doi membrii ai SRI care au spus că citeau sternogramele noastre, este vorba despre domnul Maior și domnul Dumbravă. Aceste lucruri nu ar trebui să mai existe pe viitor. Sternogramele noastre sunt ale noastre”.