Client bătut de paznici în parcarea unui supermarket

Unul dintre paznici a explicat pe reţelele de socializare ce s-a întâmplat.

"Să înțeleagă toată lumea că eu am fost chemat de un client în parcarea subterană pentru că a fost lovit cu capul în gură față de soție și copil de către mizerabilul ăla de moldovean. Ajungând acolo a început să ne înjure de morți de Dumnezei, după care a sărit la bătaie, iar eu unul nu am putut să stau să mă uit cum sare la omul meu să îl lovească și de acolo a început tot circul. Persoana care a filmat era un băgător de seamă, la care când i-am zis că dacă venea și îl lovea și pe el cu capul în gură ce făcea, la care mi-a râs că îl omora pe moldovean. În fine, chiloțari de ăștia sunt cu grămada, eu consider că a fost auto apărare față de un drogat sau bețivan de moldovean...", a povestit paznicul pe pagina de Facebook.

Tânărul lovit de paznic a depus plângere, iar acum agentul de securitate este4 cercetat penal pentru lovire.

