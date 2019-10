CNIPMMR: Peste 70% din antreprenori români nu susţin propunerea lui Teodorovici care prevede închisoare pentru datornici

La întrebarea "Consideraţi oportună măsura reintroducerii în Legea evaziunii fiscale a răspunderii penale pentru reţinerea şi neplata, încasarea şi neplata, nereţinerea şi neîncasarea impozitelor şi/sau contribuţiilor", 71,1% au răspuns că nu susţin această modificare legislativă. La testul IMM, efectuat în perioada 20 - 30 septembrie, au participat 1.987 antreprenori.



"Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a afirmat că are nevoie de 10.000 de semnături, altfel nu mai susţine această lege. Noi am strâns 2.000 de semnături electronice care se opun acestei iniţiative, strânse în decurs de doar o săptămână. Dacă dânsul insistă, vom strânge 10.000 de semnături ale antreprenorilor care se opun", a afirmat Florin Jianu, preşedintele CNIPMMR, marţi, într-o conferinţă de presă.



Această propunere nu se referă doar la oamenii de afaceri, ci şi toţi românii care realizează venituri, la angajaţi, la nerezidenţi, la pensionari, a adăugat el.



"Nu numai oamenii de afaceri sunt în pericol de a intra la puşcărie, ci toţi cetăţenii acestei ţări, chiar şi pensionarii. Aici regăsim şi impozitele pe veniturile din pensii, regăsim CAS-urile datorate de angajaţi, impozitele pe veniturile din activităţi sportive, deci dacă eşti un sportiv şi ai realizat venituri pe care poate nu le-ai încasat, că nu le încasezi imediat, dar nu ai plătit taxele şi impozitele, eşti pasibil de a intra în închisoare", a precizat reprezentantul IMM-urilor.



"Dacă vine un străin în România şi câştigă un concurs, nu a primit banii pe premiu, mă întreb cum îl urmăreşte ANAF? Îl aduce înapoi şi-l bagă în puşcărie? E un tip de abordare. Atenţie la părinţii care dau copiilor, nepoţilor, proprietăţi. Impozitul datorat pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal intră sub incidenţa acestei legi. Deci dacă un bunic dă o casă unui nepot şi nu plăteşte la timp acele taxe, atunci e pasibil de a face puşcărie", a continuat Jianu, potrivit Agerpres.



"Dacă ai scris o carte sau un articol, chiar dacă ai primit, chiar dacă nu ai primit banii - şi cred că ştiţi şi dumneavoastră, din presă, ce înseamnă să scrii o carte, nu înseamnă că imediat ţi-ai încasat banii, sumele acelea derizorii, de altfel - dar eşti dator cu plata impozitelor. Nu ai făcut acest lucru, eşti pasibil să mai scrii alte cărţi, dar în altă parte", a susţinut preşedintele Consiliului IMM-urilor.

Florin Rogojinaru, secretarul general al CNIPMMR, a adus în discuţie şi impozitarea veniturilor din drepturile de proprietate intelectuală. Includerea lor pe această listă "este un mod foarte fin de a pune pumnul în gură presei". "El vine şi spune că nu-l interesează dacă ţi-ai încasat banii. Te bag în puşcărie, că nu-mi plăteşti mie taxele", a precizat Rogojinaru.