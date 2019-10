Articol publicat in: Politica

Coaliţia care îl susţine pe Orban la Guvern, test căzut în Parlament. Victor Ponta: "A fost o mică lecţie"

Autor: Alina Costache Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Scandal în Parlament. Proiectele referitoare la iniţiativa ”Fără penali”, alegerea primarilor în două tururi şi aborgarea recursului compensatoriu - solicitate de USR în schimbul susţinerii Guvernului Orban - nu au obţinut luni susţinere în Biroul Permanent al Camerei pentru introducerea pe ordinea de zi a plenului, Liderul USR Dan Barna acuză un boicot PSD, UDMR şi Pro România, în timp ce liderul Pro România Victor Ponta îi transmite că a fost "o mică lecţie" "Adevărata majoritate din Parlament la lucru: "Fără penali, alegeri locale în două tururi şi abrogarea recursului compensatoriu, boicotate de PSD, UDMR şi Pro România" E majoritatea anti-reforme, e majoritatea care priveşte doar spre propriile interese, majoritatea toxică. Împotriva lor luptăm. Şi nu ne oprim până nu câştigăm", a scris Dan Barna pe Facebook. Viorica Dăncilă anunţă că PSD va propune un alt premier în cazul în care Orban pică testul Parlamentului La rândul său, liderul Pro România Victor Ponta afirmă că nu există nicio Alianţă PSD - PRO - UDMR - Minorităţi "este doar o lecţie pentru USR care, din aroganţă sau din ignoranţă, nu inteleg să işi respecte electoratul şi regulile democratice". "ProRomânia susţine şi va vota pentru: abrogarea recursului compensatoriu în cazul infracţiunilor de violentă; pentru revenirea la sistemul de alegerea a primarilor din două tururi ( aplicabilă însă, cel mai probabil, din 2024 ); legea care interzice ocuparea funcţiilor publice de către cei condamnaţi penal de un judecător ( nu "penalii"-că acum "penal" este Dan Bârnă , iar eu care sunt achitat de judecători aştept de câţiva ani scuzele celor care mă făceau "penal")!. Vom vota aceste proiecte pentru că aşa considerăm că aşteaptă electoratul nostru-nu însă că aşa ne cer sau ne ameninţă Barna şi USR !", scrie Ponta. El consideră că Dan Barna şi USR "au venit cu aceste proiecte ca un şantaj la adresa PNL în războiul lor absurd de ocupare (prin manipulare) a electoratului de dreapta-oricum proiectele erau blocate la Comisii şi nu pot fi votate până nu au raport-totul a fost doar UN JOC DE IMAGINE" "Şi PRO România , şi UDMR şi Grupul Minorităţilor le-au dat o mică lecţie : "Nu aveţi majoritate, nu folosiţi voturile noastre ca să va bateţi cu PNL, nu şantajaţi PNL prin jocuri la Camera Deputaţilor, luptaţi-vă cât vreţi cu PNL dar nu vă bazaţi pe noi pentru asta!", conchide Ponta. loading...

