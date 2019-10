Articol publicat in: Politica

Viorica Dăncilă anunţă că PSD va propune un alt premier în cazul în care Orban pică testul Parlamentului

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 55 min) // Sursa: romaniatv.net Preşedintele PNL, premierul desemnat Ludovic Orban, a admis, luni, că există posibilitatea ca nici primul, nici al doilea Guvern propus să nu fie susţinut de Parlament, context în care ar exista posibilitatea alegerilor anticipate. Pe de altă parte, Viorica Dăncilă anunţă că PSD va încerca să coalizeze o nouă majoritate care să dea premierul dacă Orban nu obţine votul majorităţii în Parlament. Viorica Dăncilă spune că în cazul în care Ludovic Orban, premierul desemnat, nu va reuși să treacă echipa sa prin votul Parlamentului, nu este exclus ca PSD să formeze o majoritate și să propună un alt premier. Dăncilă a precizat că deocamdată PSD îi lasă pe cei care au dărâmat Guvernul să vină cu o soluţie şi cel care trebuie să regleze această situaţie este preşedintele Klaus Iohannis. "În momentul în care 6 formațiuni nu reușesc să formeze o majoritate, vom încerca să formăm noi o majoritate. Președintele Iohannis este autorul a ceea ce s-a întâmplat. Noi suntem în opoziție. Nu mergem cu o propunere de premier, îi așteptăm și a doua oară. Pornim de la buna credință că vor reuși să creeze o majoritate. Eu am fost premier, dacă vom forma o nouă majoritate, va fi un alt nume. La Palatul Victoria va fi un alt premier.", a declarat Viorica Dăncilă. Premierul Viorica Dăncilă a declarat, luni, că planul preşedintelui Iohannis de a demite Guvernul PSD prin moţiune de cenzură şi de a numi guvernul său s-a blocat la jumătatea drumului, acuzându-l pe şeful statului că poate demola, dar este incapabil să construiască şi să vină cu soluţii pentru această criză în care se află ţara. loading...

