COD GALBEN, alertă de la ANM

Cod galben valabil de la ora 6:20 până la ora 9:30



In zona : Județul Argeş: Pitești, Curtea de Argeș, Mioveni, Ștefănești, Călinești, Topoloveni, Bascov, Poiana Lacului, Băiculești, Leordeni, Pietroșani, Mihăești, Coșești, Bogați, Stâlpeni, Bradu, Mușătești, Bălilești, Mălureni, Țițești, Mărăcineni, Merișani, Moșoaia, Priboieni, Albota, Budeasa, Dârmănești, Căteasca, Rătești, Micești, Vlădești, Vulturești, Băbana, Davidești, Beleți-Negrești, Drăganu, Hârtiești, Dobrești, Boțești;

Județul Dâmboviţa: Târgoviște, Găești, Dragomirești, Răzvad, Gura Ocniței, Dragodana, Voinești, Văcărești, Aninoasa, Mătăsaru, Tătărani, Gura Șuții, Comișani, Vulcana-Pandele, Ludești, Doicești, Mogoșani, Glodeni, Nucet, Mănești, Brănești, Sălcioara, Ulmi, Cobia, Produlești, Crângurile, Hulubești, Raciu, Cândești, Vulcana-Băi, Malu cu Flori, Lucieni, Perșinari, Pietrari, Valea Mare, Gura Foii, Șotânga;



Se vor semnala : Ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m