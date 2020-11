Cod galben de ceaţă şi burniţă. Harta judeţelor vizate

Cod galben

Valabil de la : 11-11-2020 ora 8:30 până la : 11-11-2020 ora 12:00



In zona : Județul Mureş: Târnăveni, Adămuș, Mica, Reghin, Batoș, Gănești, Bahnea, Lunca, Suplac, Breaza, Ogra, Suseni, Fărăgău, Cozma;

Județul Harghita: Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Sărmaș, Lăzarea, Gălăuțaș, Subcetate, Voșlăbeni;



Se vor semnala : local ceață care va determina scăderea vizibilității sub 200 m și izolat sub 50 m

Fenomene asociate : posibil burniță

Cod galben

Valabil de la : 11-11-2020 ora 7:15 până la : 11-11-2020 ora 10:00



In zona : Județul Suceava: Vatra Dornei, Dorna Candrenilor, Poiana Stampei, Coșna;



Se vor semnala : ceață, care determină reducerea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.