COD GALBEN de ceaţă şi burniţă

COD GALBEN valabil de la ora 6:40 până la ora 9:00



In zona : Județul Galaţi: Galați, Pechea, Târgu Bujor, Corod, Tulucești, Măstăcani, Fârțănești, Frumușița, Piscu, Independența, Drăgușeni, Berești-Meria, Slobozia Conachi, Berești, Vânători, Braniștea, Cavadinești, Valea Mărului, Foltești, Schela, Smârdan, Șendreni, Cuza Vodă, Scânteiești, Cuca, Băleni, Bălășești, Rediu, Cerțești, Costache Negri, Corni, Vârlezi, Vlădești, Băneasa, Bălăbănești, Suceveni, Jorăști, Smulți, Rădești, Oancea, Suhurlui;



Se vor semnala : ceață care reduce vizibilitatea local sub 200 m și izolat sub 50 m

Fenomene asociate : burniță

COD GALBEN valabil de la ora 5:00 până la ora 9:00



In zona : Județul Vaslui;

Județul Bacău: Bacău, Buhuși, Sascut, Răcăciuni, Mărgineni, Blăgești, Cleja, Faraoani, Gârleni, Podu Turcului, Luizi-Călugăra, Căiuți, Răchitoasa, Corbasca, Nicolae Bălcescu, Stănișești, Buhoci, Filipești, Horgești, Sănduleni, Letea Veche, Orbeni, Glăvănești, Motoșeni, Pâncești, Urechești, Parincea, Valea Seacă, Săucești, Măgura, Racova, Ungureni, Gioseni, Plopana, Parava, Dealu Morii, Hemeiuș, Scorțeni, Găiceana, Coțofănești, Huruiești, Gura Văii, Negri, Tătărăști, Traian, Strugari, Lipova, Prăjești, Filipeni, Tamași, Vultureni, Odobești, Colonești, Berești-Bistrița, Dămienești, Roșiori, Secuieni, Oncești, Izvoru Berheciului, Itești, Sărata;

Județul Vrancea: Focșani, Adjud, Mărășești, Panciu, Vulturu, Odobești, Păunești, Gugești, Homocea, Suraia, Măicănești, Dumitrești, Vânători, Sihlea, Țifești, Tătăranu, Bolotești, Cotești, Ruginești, Garoafa, Slobozia Bradului, Jariștea, Movilița, Străoane, Ciorăști, Dumbrăveni, Pufești, Mera, Milcovul, Gologanu, Vârteșcoiu, Fitionești, Popești, Golești, Gura Caliței, Poiana Cristei, Ploscuțeni, Tâmboești, Cârligele, Câmpineanca, Urechești, Răstoaca, Tănăsoaia, Slobozia Ciorăști, Biliești, Bălești, Corbița, Broșteni, Bordești, Boghești, Nănești, Obrejița;

Județul Botoşani;

Județul Neamţ: Roman, Săbăoani, Tămășeni, Cordun, Horia, Doljești, Gherăești, Podoleni, Trifești, Ion Creangă, Sagna, Români, Icușești, Botești, Bârgăuani, Mărgineni, Bahna, Secuieni, Costișa, Oniceni, Valea Ursului, Dulcești, Bozieni, Moldoveni, Dragomirești, Stănița, Tupilați, Făurei, Gâdinți, Ruginoasa, Boghicea, Văleni, Bira, Poienari;

Județul Galaţi: Tecuci, Liești, Matca, Corod, Umbrărești, Cosmești, Munteni, Barcea, Brăhășești, Ghidigeni, Drăgănești, Ivești, Nicorești, Fundeni, Gohor, Grivița, Nămoloasa, Țepu, Negrilești, Buciumeni, Priponești, Cerțești, Poiana, Movileni;

Județul Iaşi;



