COD GALBEN emis de ANM. Avertisment pentru şoferi în următoarele ore

COD GALBEN

Valabil de la : 03-01-2020 ora 8:00 până la : 03-01-2020 ora 10:00



In zona : Județul Arad: zona joasă;

Județul Bihor: zona joasă;

Județul Timiş;

Județul Hunedoara: Deva, Orăștie, Simeria, Ilia, Dobra, Șoimuș, Vețel, Rapoltu Mare, Hărău, Gurasada, Brănișca, Turdaș, Băcia, Lăpugiu de Jos, Mărtinești, Burjuc, Cârjiți;



Se vor semnala : ceață care determină reducerea vizibilitâții local sub 200 metri, izolat sub 50 metri

COD GALBEN

Valabil de la : 03-01-2020 ora 8:00 până la : 03-01-2020 ora 10:00



In zona : Județul Alba: zona joasă;

Județul Alba: Vințu de Jos, Șibot, Săliștea;

Județul Mureş: zona joasă;

Județul Sibiu: Sibiu, Avrig, Tălmaciu, Săliște, Șelimbăr, Miercurea Sibiului, Porumbacu de Jos;



Se vor semnala : ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m