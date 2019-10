COD GALBEN emis de ANM pentru jumătate de ţară

COD GALBEN, valabil de la ora 7:50 până la ora 10:00

Județul Teleorman: Turnu Magurele, Zimnicea, Islaz, Pietroșani, Suhaia, Seaca, Năsturelu, Lisa, Traian, Bujoru, Ciuperceni;

Se vor semnala : ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m



COD GALBEN, valabil de la ora 7:45 până la ora 10:00

Județul Gorj: Târgu Jiu, Rovinari, Târgu Cărbunești, Turceni, Tismana, Bâlteni, Mătăsari, Bălești, Plopșoru, Țânțăreni, Drăguțești, Scoarța, Peștișani, Fărcășești, Negomir, Slivilești, Dănești, Borăscu, Urdari, Bolboși, Albeni, Brănești, Drăgotești, Telești, Ionești, Jupânești, Godinești, Câlnic, Ciuperceni;

Județul Dolj: Băilești, Filiași, Poiana Mare, Bistreț, Brădești, Bârca, Gighera, Rast, Braloștița, Afumați, Goicea, Urzicuța, Gângiova, Piscu Vechi, Ghidici, Negoi, Seaca de Câmp, Măceșu de Sus, Catane, Măceșu de Jos, Cârna;

Se vor semnala : ceaţă ce determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m şi izolat sub 50 m

COD GALBEN, valabil de la ora 7:40 până la ora 10:00

Județul Maramureş: Târgu Lăpuș, Cupșeni, Lăpuș;

Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m



COD GALBEN, valabil de la ora 7:30 până la ora 10:00

Județul Alba: zona joasă;

Județul Alba: Alba Iulia, Sebeș, Vințu de Jos, Șibot, Săliștea, Blandiana;

Județul Covasna: Întorsura Buzăului, Sita Buzăului, Barcani, Valea Mare;

Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Băile Tușnad, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu;

Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m

COD GALBEN, valabil de la ora 7:10 până la ora 10:00

Județul Giurgiu;

Județul Ilfov;

Se vor semnala : ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m

COD GALBEN, valabil de la ora 7:20 până la ora 10:00

Județul Sălaj: Gâlgău, Ileanda, Rus;

Județul Cluj: Gherla, Cășeiu, Bonțida, Iclod, Jucu, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Cuzdrioara, Câțcău, Vad;

Județul Bistriţa-Năsăud: Beclean, Braniștea, Petru Rareș, Uriu, Ciceu - Mihăiești;



Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m

COD GALBEN, valabil de la ora 7:20 până la ora 10:00

Județul Bacău: Bacău, Buhuși, Sascut, Răcăciuni, Mărgineni, Blăgești, Cleja, Berești-Tazlău, Faraoani, Gârleni, Podu Turcului, Luizi-Călugăra, Răchitoasa, Căiuți, Corbasca, Nicolae Bălcescu, Stănișești, Buhoci, Filipești, Horgești, Sănduleni, Letea Veche, Orbeni, Glăvănești, Motoșeni, Pâncești, Urechești, Parincea, Valea Seacă, Săucești, Măgura, Racova, Ungureni, Gioseni, Plopana, Parava, Dealu Morii, Hemeiuș, Scorțeni, Găiceana, Coțofănești, Huruiești, Gura Văii, Negri, Tătărăști, Traian, Strugari, Lipova, Prăjești, Filipeni, Tamași, Vultureni, Odobești, Colonești, Berești-Bistrița, Dămienești, Roșiori, Secuieni, Oncești, Izvoru Berheciului, Itești, Sărata;

Județul Botoşani;

Județul Neamţ: Roman, Săbăoani, Tămășeni, Cordun, Horia, Doljești, Trifești, Ion Creangă, Sagna, Români, Icușești, Bahna, Secuieni, Oniceni, Valea Ursului, Dulcești, Bozieni, Moldoveni, Stănița, Făurei, Gâdinți, Ruginoasa, Văleni, Bira, Poienari;

Județul Vrancea: Focșani, Adjud, Mărășești, Panciu, Vulturu, Odobești, Vidra, Păunești, Gugești, Homocea, Măicănești, Dumitrești, Vânători, Sihlea, Țifești, Tătăranu, Bolotești, Cotești, Ruginești, Garoafa, Slobozia Bradului, Jariștea, Movilița, Străoane, Ciorăști, Dumbrăveni, Pufești, Mera, Milcovul, Răcoasa, Gologanu, Vârteșcoiu, Fitionești, Popești, Golești, Gura Caliței, Poiana Cristei, Tâmboești, Cârligele, Câmpineanca, Urechești, Răstoaca, Slobozia Ciorăști, Corbița, Broșteni, Bordești, Boghești, Obrejița;

Județul Iaşi;



Se vor semnala : local - ceață care reduce vizibilitatea sub 200 m și izolat sub 50 m

Fenomene asociate : burniță

Observatii : Fenomenul se va extinde treptat in zona avertizata

COD GALBEN, valabil de la ora 7:20 până la ora 10:00

Județul Brăila;

Județul Ialomiţa;

Județul Buzău: Pogoanele, Smeeni, Săgeata, Padina, Glodeanu-Siliștea, Glodeanu Sărat, Rușețu, Gălbinași, Balta Albă, Luciu, Brădeanu, C.a. Rosetti, Ghergheasa, Scutelnici, Boldu, Cilibia, Vâlcelele, Largu, Florica, Robeasca;

Județul Călăraşi;



Se vor semnala : ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m

Fenomene asociate : trecător burniță

Observatii : fenomenul va fi în extindere

COD GALBEN, valabil de la ora 7:20 până la ora 10:00

Județul Galaţi;

Județul Vaslui;



Se vor semnala : local - ceață care reduce vizibilitatea sub 200 m și izolat sub 50 m

Fenomene asociate : burniță

Observatii : Fenomenul se va extinde treptat in zona avertizata

COD GALBEN, Valabil de la ora 3:00 până la ora 9:00

Județul Tulcea;



Se vor semnala : ceaţă care determină vizibilitate scăzută, local sub 200 m şi izolat sub 50 m