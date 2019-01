COD ROŞU emis de ANM pentru zona de munte. 100 de turişti au rămas blocaţi pe Platoul Bucegi VIDEO

Stabilitatea şi evoluţia stratului de zăpadă în masivul Făgăraș: risc mare

La altitudini mai mari de 1800 m, insolația a determinat umezirea ușoară a stratului la suprafață, iar în cursul serii

aici se vor forma cruste subțiri de gheață. Ninsorile abundente prognozate pentru intervalul următor se vor depune peste aceste cruste sporind instabilitatea stratului. Intensificările susținute ale vântului vor mări depozite

le de zăpadă din locurile adăpostite și vor forma noi plăci de vânt, mai ales pe versanții cu expunere nordică.

În profunzime,se regăsesc plăci de vânt mai vechi, precum și cruste de gheață. La o supraîncărcare slabă stratul instabil de la suprafață poate aluneca, declanșând avalanșe de dimensiuni medii sau mici, în unele cazuri putând fi

angrenate și straturile inferioare. Sub 1800 m, insolația și temperaturile pozitive din cursul zilei au determinat umezirea și topirea ușoară a stratului. În cursul zilei de mâine, la altitudini de sub 1500 de metri precipitațiile vor fi temporar și sub formă de lapoviță, în aceste condiții stratul de zăpadă proaspătă care se va de pune va fi umed și mai greu. Astfel pe versanţii cu grad mai mare de înclinare, se pot declanşa spontan curgeri sau avalanşe de topire, riscul fiind amplificat chiar și la supraîncărcări slabe.



Stabilitatea şi evoluţia stratului de zăpadă în masivul Bucegi: risc mare

La peste 1800 m, sunt condiții de formare a crustelor subțiri de gheață la suprafața stratului. Peste aceste cruste se va depune un strat consistent de zăpadă proaspătă. Pe vesanții cu expunere nordică și nord-vestică se vor forma plăci de vânt iar pe văi și în locurile adăpostite acumulări însemnate de zăpadă și poate aluneca chiar și la supraîncărcări slabe conducând la avalanșe medii sau mici.

Chiar și la supraîncărcări slabe stratul instabil de la suprafață poate aluneca, declanșând avalanșe de dimensiuni medii, în unele cazuri chiar mari, putând fi angrenate și straturile inferioare.

La altitudini mai mici de 1800 m stratul s-a umezit și consolidat ușor, Stratul nou depus va fi consistent și în aceste zone, iar temporar precipitațiile vor fi și mixte sporind astfel greutatea și instabilitatea zăpezii proaspete.Un risc crescut îl reprezintă depozitele de zăpadă de pe văi și din zonele adăpostite. Pe pantele suficient de înclinate declanșările de avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii sunt posibile, chiar și la supraîncărcări slabe.

Spontan se pot declanşa curgeri sau avalanşe de topire.

70 dintre turiştii blocaţi pe Platoul Bucegi au fost coborâţi în siguranță la cota 1400 , dar restul sunt în continuare captivi pe munte. Salvatorii au o misiune dificilă mai ales există riscul de producere a avalanşei.



Stabilitatea şi evoluţia stratului de zăpadă în masivele Țarcu-Godeanu: risc mare

La peste 1800 m, stratul de zăpadă este consistent, format în primii 60 cm din zăpadă instabilă și plăci de vânt.

Peste stratul existent, în următoarele 24 de ore,se va depune un strat consistent de zăpadă proaspătă care poate depăși pe alocuri 50 cm. Vântul va favoriza depunerea și acumularea zăpezii în zonele adăpostite și formarea plăcilor de vânt pe versanții cu expunere nordică și nord-vestică.



La supraîncărcări slabe se pot declanșa avalanșe de dimensiuni medii și chiar mari. La altitudini mai mici de 1800 m stratul s-a umezit și consolidat ușor. Stratul nou depus va fi consistent și în aceste zone, iar temporar precipitațiile vor fi și mixte sporind astfel greutatea și instabilitatea zăpezii proaspete.



Un risc crescut îl reprezintă depozitele de zăpadă de pe văi și din zonele adăpostite. Pe pantele suficient de înclinate declanșările de avalanșe de dimensiuni mic iși izolat medii sunt posibile, chiar și la supraîncărcări slabe. Spontan se pot declanşa curgeri sau avalanşe de topire.

Stabilitatea şi evoluţia stratului de zăpadă în masivul Parâng-Șureanu: risc mare

La peste 1800 m, partea superioară a stratului este instabilă, iar la suprafață se vor forma cruste subțiri de gheață. Peste stratul existent, în următoarele 24 de ore, se va depune un strat consistent de zăpadă proaspătă care poate depăși pe alocuri 50 cm. Vântul va favoriza depunerea și acumularea zăpezii în zonele adăpostite

și formarea plăcilor de vânt pe versanții cu expunere nordică și nord-vestică. La supraîncărcări slabe se pot declanșa avalanșe de dimensiuni medii și chiar mari. La altitudini mai mici de 1800 m stratul s-a umezit și consolidat ușor. Stratul nou depus va fi consistent.

Temporar precipitațiile vor fi și mixte sporind astfel greutatea și instabilitatea zăpezii proaspete.Pe pantele suficient de înclinate declanșările de avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii sunt posibile, chiar și la supraîncărcări slabe. Spontan se pot declanşa curgeri sau avalanşe de topire.

Stabilitatea şi evoluţia stratului de zăpadă în Munții Vlădeasa–Muntele Mare: risc însemnat

Stratul de zăpadă este mediu stabilizat. În partea superioară se regăsesc numeroase plăci de vânt, iar în profunzime cruste de gheață și plăci de vânt mai vechi. Insolația și temperaturile diurne ușor pozitive au favorizat umezirea stratului la suprafață. În aceste zone, ninsorile așteptate în intervalul următor vor fi mai puțin însemnate.



Spontan dar și la supraîncărcări mici se pot declanșa avalanșe de dimensiuni mici sau medii prin alunecarea stratului instabil de la suprafaţă.

Stabilitatea şi evoluţia stratului de zăpadă în Grupa Nordică a Carpaților Orientali (zona Munților Rodnei): risc însemnat

La peste 1800 m, în funcție de relief, dimensiunea actualului strat variază semnficativ, de la 20-30 cm pe platouri

până la câțiva metri în zonele adăpostite. Pe majoritatea versanților regăsim plăci de vânt și cruste de gheață.

Stratul de zăpadă care se va depune în următoarele 24 de ore nu va fi însemnat.Pe pantele mai înclinate, declanşarea avalanşelor va fi posibilă chiar şi la supraîncărcări slabe. În zonele cu acumulări considerabile riscul este crescut. La altitudini mai mici de 1800 m stratul de zăpadă are dimensiuni mai reduse și este relativ stabilizat,

avalanșele de mici dimensiuni fiind posibile doar la supraîncărcări mari.

Stabilitatea şi evoluţia stratului de zăpadă în Grupa Centrală a Carpaților Orientali (zona Munților Călimani–Bistriței-Ceahlău): risc însemnat

La peste 1800 m, pe majoritatea versanților regăsim plăci de vânt și cruste de gheață. Stratul de zăpadă care se va depune în următoarele 24 de ore nu va fi însemnat. Pe pantele mai înclinate, declanşarea avalanşelor va fi posibilă chiar şi la supraîncărcări slabe. În zonele cu acumulări considerabile riscul este crescut.

La altitudini mai mici de 1800 m stratul de zăpadă are dimensiuni mai reduse și este relativ stabilizat și ușor umezit, avalanșele de mici dimensiuni fiind posibile doar la supraîncărcări mari.